阿嬤行動不便想買衣 店員親到門口服務...暖哭全場

日前一名騎乘電動代步車、行動較不便的阿嬤疑似想進入服飾店NET挑選衣物，店員拿著許多衣服到店門口協助阿嬤挑選，暖心一幕在網路上瘋傳，貼文曝光後短時間內吸引超過290萬人次觀看、逾20萬人按讚，不少網友直呼「被暖到了」。

IG擁有近8萬追蹤的網紅「翊樺」18日在Threads分享一段影片，NET高雄仁武店門口前停了一輛電動代步車，一名短髮女店員站在阿嬤身旁，耐心地逐件拿出衣服介紹，讓無法進店的阿嬤也能自在挑選喜歡的款式。翊樺表示：「本來以為是在聊天，近看才發現是店員一件一件拿出去讓阿嬤挑，看了真的很感動！」並大讚台灣品牌的貼心服務值得支持。

這篇貼文曝光後大量網友留言表示「這個員工要給他按讚」、「必須寫信給總公司誇獎這位美麗小姐姐」、「要不是看到你這部影片，我從來沒有站在身障人士的角度去想他們要怎麼買衣服，這部影片超有意義的，然後那個店員也暖到我了」、「該去NET買衣服囉各位」、「支持本土品牌」、「NET衣服真的不錯」。

事實上，NET長期致力於公益活動，頗受好評，一位網友在留言區分享，每年NET都會選一天閉館不對外營業，讓家扶基金會幫助的家庭進入店裡任選，不需要自己掏錢，店員也依舊十分熱情的提供服務。

