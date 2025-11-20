阿嬤行動不便「買衣只能在門口看」！NET店員1舉動暖哭百萬人：買一波

生活中心／施郁韻報導

一位阿嬤騎著電動代步車停在NET門口，NET店員見狀後，將衣服一件一件拿出去讓阿嬤挑選。（圖／資料照）

日前高雄有一名行動不便的阿嬤，騎著電動代步車停在服飾品牌NET門口，似乎無法順利進店，店員見狀後，挑了幾件合適的衣服，讓阿嬤挑選，這一幕也被網紅目睹拍下，短短一天超過280萬次觀看，不少網友感動不已。

一名網紅「Yihua翊樺」近日在Threads上發文表示，日前去高雄仁武NET晃晃，看見一位騎著電動代步車的阿嬤，在門口與人聊天，結果靠近一看才發現，是NET店員將衣服一件一件拿出去讓阿嬤挑選，還耐心介紹，讓她看了有夠感動，直呼：「台灣品牌真的要支持起來！」

貼文一出，不少網友紛紛留言表示：「好感動喔！本來沒缺衣服的，看完影片不去挺NET好像不行啊…決定幫媽媽、爸爸買一波好了」、「店家請到這樣的員工也真的是很有福氣」、「我今天離開這間NET的時候，我以為她是家屬！真的要大力給她讚」、「這個員工完了…注定要業績暴漲，成為銷冠了！」

有網友留言分享NET的暖舉，「跟大家分享一個冷知識！NET會跟家扶基金會合作，選一天閉館！沒有對外營業，讓家扶幫助的家庭進去挑選衣服，NET給我們商品卷！不用自己花錢，員工們真的都很親切的服務，為什麼我會知道，因為我曾經是受惠者」。

也有網友疑惑，為何店家未設置無障礙坡道？翊樺則解釋，其實不是每個地點都符合條件，一般在傳統門市中真的很少看到，就只能盡量做到最好，但不可能「讓所有人都滿意」。

