阿嬤行動不便！NET店員拿衣物到門口供挑選暖哭全網

日前有一名行動不便的阿嬤到NET買衣服，但搭著代步車的她無法下車，只能在門口看，一名NET女店員見狀後，將店內衣物一件一件拿到門口供阿嬤挑選，影片曝光感動20萬人。

網紅「Yihua翊樺」日前在Threads分享一段影片並寫下，「晚上吃飽飯去NET晃晃，本來以為是一個不方便的阿嬤跟別人在聊天，近看才發現是NET店員一件一件拿出去讓阿嬤挑，看了有夠感動！還耐心的跟阿嬤介紹，因為她行動不便也沒辦法進來看，想不到店員很認真的一一拿出去給她挑，台灣品牌真的要支持起來！」影片曝光引發討論。

不少網友紛紛留言大讚：「總公司務必幫這位店員加薪」、「該用新台幣下架NET了」、「這店員也太親切了」、「這服務超乎我想像」、「必須寫信給總公司誇獎這位美麗小姐姐」、「NET滿棒的，對小女國中生結伴逛街都滿尊重」。

不過也有人對於店家沒有設置無障礙坡道提出疑問，原PO則回應：「其實不是每個地點都符合可以這樣做的，一般在傳統門市中真的很少看到，本來就只能儘量做到最好但不可能讓所有人都滿意。」另外，也有網友留言補充，「跟大家分享一個冷知識！ NET會跟家扶基金會合作，選一天閉館！沒有對外營業，讓家扶幫助的家庭進去挑選衣服，NET給我們商品卷！不用自己花錢，員工們真的都很親切的服務，為什麼我會知道，因為我曾經是受惠者」。

NET封館給家扶基金會兒童挑新衣。（圖／報系資料照）

