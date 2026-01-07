阿嬤說穿襪睡覺會早死？ 醫：冬天恐變「慢性自殺」這2種人真的別穿

冬天穿襪子睡覺能保暖，但中醫提醒並非所有人都適合。（示意圖／Pixabay）

寒冬低溫來襲，許多人選擇穿著襪子入睡以保暖雙腳，不過中醫師提醒，並非所有人都適合這樣的保暖方式。若體質不符或穿錯襪型，可能不但無助於健康，反而帶來潛在風險，嚴重時甚至影響末梢循環，形同「慢性自殺」。

有網友在社群分享童年記憶，表示小時候一穿襪子睡覺就會被阿嬤罵「要死的人才穿」，引發網友熱烈回應。有人讚穿襪睡覺超舒適，也有人坦言因此不敢穿。究竟冷天睡覺該不該穿襪？對此，根據《ETtoday新聞雲》報導，彰化馬光中醫診所劉宗昇醫師指出，中醫強調「因人而異、因時制宜」。冬天腳部保暖確實有益，但穿襪睡覺是否合適，應依個人體質與襪子材質決定。

劉宗昇表示，腳部是腎經、肝經、脾經等多條經絡交會處，保持溫暖能促進氣血流通，有助散寒與提升陽氣。若選擇棉質、寬鬆、透氣的襪子，有助保暖、改善末梢循環，對於寒性體質者、老人、孕婦與關節炎患者而言，穿襪睡覺有助於預防抽筋、凍傷，甚至提升睡眠品質。但他也提醒，濕熱體質、糖尿病患者及腳部有傷口者，則不建議採用此方式，否則可能加重病情，甚至影響末梢神經血液循環。

具體來說，濕熱體質的人容易手腳出汗、口乾舌燥，穿襪易導致腳部悶熱，進一步影響散熱與代謝；而糖尿病或血液循環差者若穿著過緊，可能導致局部壓迫、血流阻滯，增加感染與壞死風險，長期恐構成「慢性自殺」風險。

對於一般民眾來說，劉醫師建議可先試穿一晚棉質寬鬆襪，確認舒適度再做決定。若無法適應或體質不適合，也可透過泡腳方式替代。可將薑片或艾葉放入熱水中泡腳，搭配紅棗、桂圓等中藥食療，有助補氣養血、溫經活血。他強調，中醫並不反對穿襪子睡覺，但強調「適度」與「個體差異」，切勿盲從傳統說法或網路建議，否則本意為保暖，卻反成健康隱患。

