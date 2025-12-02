阿嬤買茶葉蛋嗆「像白煮蛋」 要求退貨遭拒竟喊「放回去滷一下」
近日在台北天母超商發生一起爭議事件，一位阿嬤於同一天內先購買關東煮及茶葉蛋，6小時後竟返回超商要求退貨。當店員以不符合退換貨標準拒絕後，這位阿嬤甚至提出將食品「放回去滷一滷」的不合理要求。林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海提醒，熟食在室溫下放置超過1小時就容易受到微生物污染，無論是否食用都有食物中毒風險。超商方面則強調合規商品不能退換貨，呼籲消費者理性購物。
事件發生於12月1日，根據目擊民眾描述，一位住在天母的阿嬤在上午10點多購買了茶葉蛋和關東煮，到了下午4點多突然回到超商，在櫃檯前連續盧店員超過5分鐘，要求退還早上購買的食品。阿嬤辯解說自己「不是隔天來退」，還稱「買茶葉蛋根本就像白煮蛋一樣」。面對阿嬤的堅持，店員保持冷靜，表示要幫忙詢問是否可以退貨。
經查證後，店員告知阿嬤因不符合退換貨標準而無法受理。然而，阿嬤竟退而求其次，提出要求將食品「放下去滷一滷再拿起來」。店員無奈反問：「如果是別人放下去滷你還敢買嗎？」阿嬤才終於啞口無言，放棄了不合理的要求。
對此事件，其他目擊民眾紛紛表示，任何人都會認為那不是衛生的做法。有民眾指出：「她退回來也是報廢，不可能有第二次販售的動作」，另一位民眾則說：「就已經不衛生了，不知道你放去哪裡了啊」。
北市消保官表示，熟食如有過期等瑕疵，消費者有權向業者主張退費，如有爭議可提起申訴。然而顏宗海強調，在醫學上有「危險溫度」的概念，介於7至60度之間，熟食在室溫下放置超過1至2小時，就容易受到環境中微生物污染，增加食物中毒風險。
針對此事件，超商回應表示，門市自助熱食符合食品安全規範，合規商品不能退換貨，請消費者理性購物，以維護食品安全與消費秩序。
