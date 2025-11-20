阿嬤買衣服「只能在門口看」！店員貼心1舉動感動百萬網友：真的從消費者需求出發

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

網紅翊樺日前在 Threads 上分享，她在逛街時發現高雄一間NET店員正拿著店內的店內的衣服，給門口一位行動不便無法進店內的阿嬤挑選，讓她感動直呼：「台灣品牌真的要支持起來！」這感人的一幕曝光後瞬間引發網友熱議。

網紅翊樺在逛街時發現高雄一間NET店員正拿著店內的店內的衣服，給門口一位行動不便無法進店內的阿嬤挑選，讓她感動直呼：「台灣品牌真的要支持起來！」（圖／NET FB）

翊樺18日在Threads上寫下，她吃完晚餐後想去NET逛逛，原以為門口行動不便的阿嬤是在和別人聊天，不過靠近一看才發現，原來是NET店員正拿著衣服一一向阿嬤介紹，並讓阿嬤挑選自己喜歡的。翊樺表示：「看了有夠感動，店員也很有耐心介紹，台灣品牌真的要支持起來！」

廣告 廣告

貼文一出瞬間吸引20萬人按讚，瀏覽次數高達292萬，許多網友紛紛在留言區表示，「要不是看到你這部影片，我從來沒有站在身障人士的角度去想他們要怎麼買衣服」、「NET店員的服務才是真的從消費者需求出發」、「我覺得光是NET每年願意做公益讓家扶小朋友們免費挑衣物，就值得支持」。

不過也有網友提出：「為什麼沒有設置無障礙坡道？」對此，翊樺認為，不是每個地點都能符合設置的標準，在一般的傳統門市中真的很少看到，本來就只能儘量做到最好但不可能「讓所有人都滿意」。網友也補充，就算有無障礙的坡道，阿嬤的電動車也沒辦法在裡面逛起來，就算進去了，也無法自如的運轉。

更多FTNN新聞網報導

不搭車也要被扣錢 消基會點名3大叫車平台「取消費」對消費者不公

光復粽子阿嬤發愛心！車站前發粽子暖到大家 網喊：阿嬤也是超人

反向機票怎麼買？ 旅遊達人曝：同航空公司、同平台買最省事

