阿嬤跌倒「少做這件事」強忍7年 醫驚：膝蓋退化機率飆5倍

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患者置換膝關節後術後由大甲李綜合醫院骨科醫師王芳英(右)陪同爬樓梯復健。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕世足賽首戰在明天(12日)開打，球迷引領期盼。骨科醫師表示，踢足球是最容易造成膝關節受傷的運動，在急停、轉身、著地等動作不小心，便會造成前十字韌帶、半月板損傷，未積極治療恐提早讓膝關節退化。台中一名82歲的婦人，因前十字韌帶受傷沒積極治療，結果退化性關節炎，強忍7年多，舉步維艱，在家人鼓勵下置換雙膝。

大甲李綜合醫院骨科主治醫師王芳英表示，患者兩膝退化性關節炎合併嚴重的內翻變形，痛到幾乎無法自理，進一步檢查發現雙膝變形至少10度，由於患者想要一次置換雙膝的人工關節，期待早日恢復正常生活，但卻罹患三高，經過團隊跨科評估後，才讓患者置換雙膝，手術歷經4個小時，患者術後隔天就能下床。

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大甲李綜合醫院骨科醫師王芳英指出，患者因前十字韌帶損傷未治療，導致退化性膝關節炎。(記者張軒哲攝)

王芳英指出，該患者曾因跌倒導致前十字韌帶撕裂傷，卻拖延治療，導致兩腳退化性關節炎更加嚴重。尤其在偏鄉地區，不少患者聽到開刀就害怕，寧可吃中藥、打針，卻忽略膝關節退化是不可逆的，在病情突然惡化無法走路，才選擇手術。

王芳英舉例，即將開打的世足賽，比賽中選手常因非接觸急停、轉身或跳躍著地，措手不及的情形下導致前十字韌帶撕裂或斷裂。另外，踢球時因膝蓋彎曲下用力旋轉，不注意讓半月板受傷，使得關節腫脹、下蹲時劇痛。臨床上常因前十字韌帶受傷沒有治療好，加速退化性關節炎提早發生，依臨床上統計，受過此類傷的患者，退化性關節炎機率高出5倍。

患者自述，7年多前發現膝蓋開始疼痛，原本不理會只有「忍痛」，前一陣子開始痛到無法睡覺，甚至無法走路，因為白天家中沒人，一度要被送到長照中心照顧。後來看到與自己年紀相仿的鄰居置換人工膝關節，才鼓起勇氣手術，後悔沒有及早手術。

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