阿嬤載孫女違規迴轉 直行機車撞3人噴飛

違規跨越雙黃線迴轉，導致直行機車反應不及，直接撞上。（圖／東森新聞）





新北市一所國小前，一名60歲阿嬤騎車載著7歲孫女上學，阿嬤可能是貪圖方便，就在校門口跨越雙黃線違規迴轉，結果被直行機車撞個正著，3人瞬間噴飛都受傷。

上學尖峰時段，家長騎著機車載小朋友上學，在準備迴轉的時候，直接被迎面而來的機車給撞上，2台機車、3個人全都摔落在地上，滾了好幾圈。

這起意外發生在新北中和員山路上，今（4）日上午7點，60歲阿嬤騎著機車載著7歲孫女去上學，但是為了圖方便，就在雙黃線上違規迴轉。這麼一轉，對向車道直行的20歲騎士反應不及，直接撞上。

救護人員獲報後火速抵達現場，阿嬤多處骨折，孫女和20歲騎士都是擦挫傷，3人都送往雙和醫院，意識清楚沒有大礙。校方得知消息後，表示會加強交通安全宣導，維護學生的通行安全。

