阿嬤辭世享嵩壽110歲 陳玉珍不捨：她答應我能活到120歲……

陳玉珍阿嬤辭世享嵩壽110歲。（翻攝自陳玉珍臉書）

國民黨立委陳玉珍昨（5）日發文說，自己110歲的祖母過世，「我一直以為她可以活到120歲，因為她答應過我的」。

陳玉珍發文說，家族中的每個小孩，人生的第一個數學老師，就是阿嬤，在3、4歲的時候，她就教小孩玩金門傳統的四色牌，十胡，撿紅點，他們學會了數學裡面的排列組合，學會了數學裡面的加減，學會了將帥相車馬炮兵卒。

陳玉珍說，在阿嬤的身邊永遠不會三缺一，再怎麼小的孩子她都很努力，把他教會玩牌，從小，阿嬤還會教她唸，白鷺絲，擔畚箕，擔啊到海墘，跌一倒 ，撿一元，買餅分大姨。

廣告 廣告

陳玉珍表示，阿嬤常常用自身的例子告訴他們，希望他們認真努力上學，不要像她一樣，阿嬤生在很優渥的環境，從小唸了十幾個師墊，卻大字不認幾個，她從小還有英文家教，可是卻也只會ABC，唯一她念的最好的是，國父遺囑閩南語版本，也是她從小教大家唸的，她告訴我們，她有很好的環境疼愛的父母，她這位千金小姐，在16歲之前都還是有丫鬟幫她穿衣服， 16歲之後才學會穿衣服，在父母的溺愛之下，她不用綁小腳，因為她說疼，父母便放棄要她綁，只要老師對她嚴格，父母就馬上轉學，以致於她後來不認識什麼字，

陳玉珍說，父母之愛子，則為之計深遠，她的父母怕把她許給大戶人家，若夫三妻四妾，於是便把她許配了我爺爺，一個窮苦人家，可是卻是重承諾可以一輩子疼她的人，「我的爺爺到過世前都還是十分的疼愛阿嬤」。

陳玉珍還提到，阿嬤一輩子樂天知命，有疼愛她的老公，孝順的子女，她也很認真地把自己照顧得很健康，從小她便隔餐不食，吃菜吃魚，不吃冰冷的食物，不吃辣的食物，她真的是自己目前見過好命的人之一了，「我一直以為她可以活到120歲，因為她答應過我的」

「但是她終究是離開了」，陳玉珍表示，縱使萬般傷心與不捨，還是得學習放下，希望她在另一個世界一樣好命樂觀幸福。

更多鏡週刊報導

川普、習近平通話談台灣 賴清德：美、中、台關係維持「4個不變」

民眾黨喊修戒嚴法限國會24hr追認 林智群酸：讓中國一次炸光一鍋炒？

復興空難10年！ 倖存空姐黃敬雅「宣布加入市議員初選」：請讓我為您全力以赴