阿嬤迷路徬徨不知所措 幸遇暖警助平安返家

【記者 宋祥霖／高雄 報導】 三民第一分局長明街派出所員警於日前接獲邱女（51歲）報案，稱其母親邱婦（77歲）搭火車至高雄車站後，疑似在車站周邊迷路，員警獲報後立即展開協尋，所幸最終平安尋獲邱婦身影，並通知家屬接回，讓其順利返家。

經了解，邱婦獨自從屏東搭乘火車至高雄探望女兒時在車站附近迷路，女兒因聯絡不上母親，焦急之下趕緊向警方報案，員警獲報後展開多方協尋，最終在三民區凱歌路尋獲邱婦，遂將其帶回派出所休息，當家屬趕抵派出所見母親平安無恙，頻頻向警方致謝，感謝員警的即時協助與暖心服務。

三民第一分局呼籲，家中若有年長長輩外出，應讓其隨身攜帶聯絡資訊或佩戴防走失手環，以降低迷途風險。民眾如發現疑似迷途長者，務必立即通報，讓警方能及時伸援，共同守護長者安全，營造安心社區。（圖：記者宋祥霖翻攝）