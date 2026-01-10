阿嬤退休金月領4萬！醫對比台日年金「這所得替代率」才夠：超高齡台灣沒準備好

內政部最新統計顯示，台灣2025年總人口2329萬9132人，持續負成長，其中65歲以上人口達467萬3155人，占整體20.06%，依據世界衛生組織定義，台灣正式邁入「超高齡社會」。對此，精神科醫師沈政男今（10）日一早在臉書以「超高齡社會已經到來 台灣完全沒有做好準備：有多少老人家為了追垃圾車而跌倒？」為題對比台日「家庭垃圾」處理方式，指出台灣邁入超高齡社會，但卻完全沒有做好準備！

「整個國家社會完全不關心老人家，這就是證據！」沈政男指出，台灣人均GDP達4萬美元，但下午垃圾車音樂響起，獨居老人集體出去倒垃圾，這是過時的倒垃圾制度！他對比，老年人口近3成的日本，垃圾就放垃圾場等垃圾車來收，其他國家也都是如此，台灣邁入超高齡社會雖慢了日本19年，但依數據來看，老化速度比日本還快，如何因應超高齡社會，應借鏡日本。

​ 沈政男： 所得替代率6到7成是基本退休需求 ​



「台灣老人現在的平均退休金是多少？」沈政男並分享與日本長輩相處的過程對比，以前在電子公司上班的日本阿嬤說，退休後1個月有20萬日幣（約新台幣4萬元），而過去在在三井株式會社上班的阿公顯然更多。他並引述厚生勞動省相關新聞指出，日本老人年金分為基礎年金與厚生年金，以日幣22萬等於台幣4萬4，所得替代率是61.2%；反觀台灣停砍公教年金法案，與日本相比，怎麼會說勞工退休領不到什麼年金，公教也應該跟著苦哈哈？台灣並非東南亞、中東歐，人均所得4萬美元，所得替代率6到7成，是基本退休需求。

沈政男直顏，超高齡社會老年照顧三大基石是年金、醫療、長照，但台灣沒有一項及格，除年金外，醫療上，日本有跟台灣幾乎完全一樣的健保，但日本老人家住院完全不用家屬陪病，但台灣則是完全沒有做好準備。他提到，台灣年輕人整天喊著「安樂死趕快通過」，台灣是全世界唯一，醫療走保險、長照用稅金的地方；輕中度失智失能使用政府居家照顧、中重度只能靠20多萬名的外籍看護，最終照顧殺人事件越來越多，卻整天誇口長照滿意度很高，「國家搞成這樣，還在那邊自豪！」

