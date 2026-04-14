阿嬤送餐進白宮！大讚「1政策」爽領35萬救全家 川普當場再掏3千元小費

外送員西蒙斯在白宮草坪完成「史詩級送餐」，並向川普致謝，川普隨後更掏出100美鈔作為小費給西蒙斯。圖／翻攝自foxbusiness.com

阿肯色州（State of Arkansas）一名DoorDash全職外送員西蒙斯（Sharon Simmons），日前接獲一份「特殊訂單」，竟然是要送到白宮門口，而收件人不是別人，正是美國總統川普（Donald Trump）。西蒙斯見到川普後難掩激動，當面感謝「小費免稅」政策，直呼這讓她今年多領了11000 美元（約新台幣35萬）的退稅，在丈夫抗癌的艱難時期，簡直是全家的「救命錢」。

小費全拿！外送阿嬤：這筆錢成「救命稻草」

綜合外媒報導，身為10個孩子的奶奶，西蒙斯自2021年起投入DoorDash全職外送，至今已累計超過1.4萬筆訂單。她表示，外送員的收入極度依賴小費，而川普政府推動的「小費免稅」政策，讓她今年報稅時省下一大筆支出。

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「這對我的家庭幫助極大，我真的非常感激！」西蒙斯對著川普說。她透露，丈夫近期正在接受癌症治療，工作時間大幅縮短，全家的經濟重擔全落在她肩上，這筆省下的1.1萬美元，不僅支付了昂貴的醫療費，還填補了收入缺口，甚至讓她有餘裕去探視家人。當被問到省下的金額是否超出預期時，西蒙斯驚嘆「這數字真的非常驚人！」

川普幽默神回：這不是擺拍吧？

面對外送員的真情告白，川普也藉機宣傳他的稅收政績，強調這項政策旨在減輕美國工薪階層的負擔，川普一邊指著周圍的媒體，一邊開玩笑地對西蒙斯說，「這看起來不像擺拍的，對吧？」逗得現場笑聲不斷。

有趣的是，現場記者也趁機詢問「白宮平時會給外送員小費嗎？」川普先是愣了一下，隨即大方掏出100美鈔遞給西蒙斯，幽默回應「是的，給得非常多！」

數百萬勞工受惠 DoorDash社群立大功

這場非傳統的送餐儀式，不僅是為了慶祝「小費免稅政策」實施1週年，更突顯了基層勞工的聲音。DoorDash官方指出，該法案的最終落實，歸功於全美超過4萬名外送員的集體請願，確保「獨立工作者」也被納入減稅範圍。

白宮官員表示，目前全美已有數百萬人從該規定中獲益，平均減免額度達數千美元。西蒙斯感性說道，「今天能代表全國外送員來到白宮是莫大的榮幸，因為這項政策，我能保留更多我應得的小費。」而這筆「有史以來最大的退稅」，對西蒙斯來說不只是數字，更是支持她度過家庭難關的穩定力量。



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