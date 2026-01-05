阿嬤過年最愛「古早味軟糖」 老闆自爆超難吃 勸客別買

農曆春節即將在2月中到來，近日已有民眾提前開始準備過年用品，但一名網友發現，有賣家稱自己賣的古早味軟糖雖然都是阿嬤最愛款，但他自己覺得超難吃，根本吃不懂，還主動要求客人別買，讓網友全都笑翻。

一名網友近日在Threads表示，逛網路商店時，發現一間專賣古早味軟糖的店家，品項包括經典的三色軟糖、紅圓軟糖、梅心軟糖等，店家還主打是「傳統口味、懷念的味道、阿嬤的最愛」，不過老闆下一句卻寫「但是我不懂，超難吃，不要買」，讓原PO傻眼說「第一次看到叫人家不要買的」。

貼文上線後讓網友全都笑翻，紛紛喊「那些買的可能都是想吃吃看到底多難吃」、「老闆太誠實了吧，生意是還要不要做」、「是員工上架自己加的標註嗎，笑死」、「確實有一股塑膠的味道，不太討喜」、「這個真的不好吃欸，但是過年都會有，還有金幣巧克力也是」、「每年過年都會吃一個，然後難吃到不行趕快吐掉，隔年又忘記再吃一個」。

也有人說「我覺得很好吃欸，我家都說這是紅綠燈」、「我覺得好吃，但就是有點黏牙」、「蛤我很愛欸，在老街看到一定買，原來我是老人口味嗎」、「好吃一直吃，我都跟阿嬤一起ㄅㄛ」、「每年必買，小小一個還要把每個顏色分開吃的就是我」、「童年都吃這個啊，過年沒吃到反而會渾身不對勁」。

