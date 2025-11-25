阿嬤遺留的老舊胸針「以為廉價品」 她聽到天價決定當傳家寶

胸針以鑽石、祖母綠與石榴石打造，這種寶石組合在維多利亞時期非常受歡迎。（翻攝BBC畫面）

原以為是便宜的老物品，其實可能是價值不菲的寶藏。英國BBC老牌節目《巡迴鑑寶》（Antiques Roadshow）中，古董鑑定師會走訪英國各地，替居民手中的老物件估價。近期一名女來賓原以為家裡那枚老胸針只是廉價飾品，沒想到專家鑑定後立刻喊出「天價」，讓她整個人驚呼連連。

差點被偷走！ 祖傳胸針竟不是廉價品？

《巡迴鑑寶》最新一集來到蘇格蘭的法夫郡（Fife）。一名女來賓，帶來祖母留下的胸針，本以為只是普通的服裝配件，價值頂多50到100英鎊（約新台幣2,061到4,123元）。她透露，這件家傳飾品還差點在1970年代被小偷偷走，家人因此一直不太敢拿出來戴。

她分享這段家族故事時說道，胸針最初是1874年曾曾祖父羅伯特威廉森（Robert Williamson）送給曾祖母的結婚禮物，後來由祖母繼承。她說：「我大概3、4歲時，家裡被小偷闖入，我外公當場撞見，小偷都把胸針放在玄關準備帶走了，幸好最後沒被偷走。」

女來賓得知胸針竟有驚人價值時，震驚到快說不出話來。（翻攝BBC畫面）

節目專家希沃恩提瑞爾（Siobhan Tyrrell）看到胸針後，眼睛瞬間一亮，形容它美到不行。她指出，胸針採用鑽石、祖母綠與石榴石打造，是維多利亞時代非常受歡迎的寶石組合，整體風格屬於近年拍賣市場熱賣的「都鐸復興風」。

接著提瑞爾丟出關鍵數字：「這件胸針拍賣價至少有4,000到6,000英鎊。」（約新台幣16.4萬到24.7萬元）

聽到估價後，女嘉賓嚇到只剩一句：「哇…非常感謝…」她坦言，可能會想在重要場合戴上它，但知道價值後，大概會更不敢戴了，因為怕弄丟。儘管價格不菲，她仍堅定表示：「不會賣的，它會一直留在家族裡。」

父親的神祕黑盒子裡 藏著驚人身價？

不只胸針驚人，近期另一位來賓帶來父親留下的神祕黑盒子，也被估出驚人價值。男子回憶，生前多次詢問父親那個黑盒裡到底裝什麼？只得到一句：「你不要管。」直到父親過世後，他才找到鑰匙打開，發現裡頭放著勳章和一整套硬幣。他強調父親不是收藏家，因此更好奇其來源。

亡父留下的硬幣收藏，竟價值不菲。（翻攝BBC畫面）

專家約翰佛斯特（John Foster）檢視後大讚：「這些硬幣狀況極好，而且金銀這幾年漲幅驚人，依然是很棒的投資。」他估算整組價值約5,000到5,500英鎊（約新台幣20到22萬元）。

男子聽了後倒吸一口氣說：「天啊！沒想到會那麼高。」但他也表示，雖然價值可觀，他仍會遵照父親的心意保存下來，將來再傳給侄女，「因為這是爸爸留下的東西。」專家也點頭同意：「如果是我，也不會賣。」

