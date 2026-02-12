阿嬤餵吃花生！1歲童氣管塞住「肺部塌陷」 醫怒曝風險：到底要講幾次
生活中心／張尚辰報導
幼童誤食堅果導致氣道阻塞的意外時有所聞，但仍不時重演。醫師廖穗綾分享，一名年僅1歲多的孩子，因吞下整顆花生，氣管遭堵塞長達數日，甚至引發肺部塌陷，最終緊急送進加護病房手術取出異物。對此，她感嘆，類似情況並非首次發生，盼家長與長輩提高警覺，避免憾事再度上演。
廖穗綾在臉書粉專「廖穗綾醫師的健兒門診-Hablo Español」中發文分享，該名幼童在三、四天前由阿嬤餵食花生後開始咳嗽，並伴隨喘鳴聲。剛就醫時症狀並不明顯，但隔天追蹤X光檢查發現，肺部已出現塌陷情形，顯示支氣管疑似遭異物阻塞，情況不容輕忽。
醫療團隊隨即安排轉入加護病房，準備進行支氣管鏡手術，檢查發現花生卡在氣道已約三天，局部甚至長出肉芽組織，整顆腫脹緊塞支氣管內，增加取出難度。手術歷時近兩小時，經多次嘗試後才終於成功夾出異物，讓現場醫護人員鬆了一口氣。
廖穗綾坦言，雖然手術成功，「但我真的很生氣。」這並非單一案例，近期也有其他醫師分享幼童因誤食花生而進入開刀房的經驗。她強調，臨床上常聽到家長認為「只吃一顆而已」、「我有在旁邊看著」、「我們以前都這樣長大」，但實際上醫療現場看到的，是氣道發炎腫脹、肉芽生成、肺部塌陷，甚至必須住進加護病房的嚴重後果。
廖穗綾進一步說明，雖然建議1歲以上幼兒可開始練習多樣化固體食物，但幼童的咀嚼與吞嚥功能尚未成熟，吞嚥時需仰賴聲帶完全閉合以防止異物進入氣管，若在吞嚥瞬間聲帶打開，硬且不易咬碎的食物就可能滑入氣道，導致阻塞。
廖穗綾提醒，至少3至4歲以前，應避免讓孩童食用整顆花生與各類堅果、湯圓、硬芭樂、椰果，以及任何「堅硬、光滑、不易咬碎」的食物，以降低嗆咳與氣道異物風險。
廖穗綾呼籲，家中若有長輩協助照顧幼童，更應加強溝通與宣導正確觀念，「有些風險，一顆就足以造成嚴重後果。」她強調，多一分提醒，就能少一分遺憾。
