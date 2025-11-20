阿嬤騎電動代步車行動不便想買衣 天使店員一件件拿出來親到門口服務

天冷心不冷！高雄有民眾逛街，在服飾店外看見一名騎電動代步車的阿婆想買發熱衣，但行動不方便，似乎無法順利進店。女店員發現後不嫌麻煩，就把衣服一件件拿出來，帶到店外讓阿婆挑選，民眾被這一幕感動到PO上網，吸引20萬名網友按讚。

阿婆騎電動代步車，想進服飾店買發熱衣，但礙於行動不便難以入店。店員見狀主動出擊，把衣服一件件拿出來，帶到店外讓阿婆慢慢挑選，門口直接變展示間，這舉動撼動人心，小舉動透露著把顧客當家人。

民眾起初以為2人在聊天，近看才發現是店員在服務，自己被感動，於是拍下照片PO網。超過20萬廣大網友同樣被暖到，大力給店員一個讚，直呼是天使店員，應該要加薪，有人說必須寫信給總公司誇獎，更有人說不缺衣服，看了影片不挺不行，要用新台幣下架店內商品。

民眾把天使店員事蹟PO上網，吸引20萬網友點讚。圖／翻攝自Threads@double__girl

回到門市，當事店員很低調，僅透過同事轉達只是做好自己本分，但意外被捕捉到的畫面，好多人說服務超越想像，店員解決了別人的不方便，不只賣衣服，更是有溫度的衣服。

高雄／蕭志遠、柯承浩、蔡宛儒 責任編輯／施佳宜

