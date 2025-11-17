阿嬤一句「我沒穿過婚紗」 嘉義蔦松社區為長者圓夢 彌補當年缺憾

嘉義縣東石鄉蔦松社區發展協會今(17日)舉辦「長者圓夢婚紗日」，嘉義縣長翁章梁也到場與長輩同歡，現場氣氛溫馨。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

嘉義縣東石鄉蔦松社區發展協會今(17日)舉辦「長者圓夢婚紗日」，除讓10位長輩參與生命回顧課程、創作生命故事書外，也安排長輩穿上白色婚紗、白西裝，拍下美美婚紗照，儀式感十足，阿公、阿嬤笑容燦爛，彌補當年未拍婚紗照的缺憾。

蔦松社區發展協會指出，蔦松社區多為務農家庭，許多長輩長年投入家庭與農事，鮮少有機會為自己盛裝，今協會邀請化妝師、攝影師與婚紗助理前進社區服務，讓長輩挑選禮服與妝容，在熟悉的環境中完成多年未能實現的心願。

協會進一步透露，今天的「長者圓夢婚紗日」是來自團體課程中一句真摯分享，一位阿嬤說自己從未化過妝，也不曾穿過婚紗，簡單一句話促成協會規畫圓夢行動，讓長輩用充滿儀式感的方式重溫結婚時刻。

阿公、阿嬤笑容燦爛，彌補當年未拍婚紗照的缺憾。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

長輩用充滿儀式感的方式重溫結婚時刻。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

嘉義縣東石鄉蔦松社區發展協會今(17日)舉辦「長者圓夢婚紗日」，氣氛溫馨。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

縣長翁章梁也到場與長輩同歡，現場氣氛溫馨。翁章梁說，長輩重新穿上婚紗拍照是件十分難得的事情，早年物資有限，經濟條件也不寬裕，不見得人人都能拍攝婚紗照，如今看見大家梳妝打扮、穿上美麗禮服，不僅讓長輩展露笑容，也讓家屬倍感欣慰，讓高齡者在生活中找到樂趣，留下珍貴回憶，是縣府推動高齡友善的重要精神。

社會局長張翠瑤指出，長輩並非沒有夢想，只是缺乏實現的契機，生命回顧團體課程與生命故事書，能協助長者整理情感、肯定自我，而圓夢婚紗日讓這段歷程具象化，社會局將持續與社區合作，推動尊嚴照顧與多元高齡服務。

