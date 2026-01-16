阿嬤｢麻豆｣真水！百年芳榮米廠攝影展 呈現後壁稻米、農村之美

後壁80多歲阿嬤看到自己被拍的照片作品，開心比讚說「真水」。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕台南後壁芳榮米廠今年滿百年歷史，舉辦「米蘭之鄉─後壁之美攝影比賽」，透過鏡頭讓更多人了解稻米、農村之美，從1253件參賽作品選出40件得獎作品，今天(16日)起在新營文化中心展出至2月1日，展現後壁稻鄉風貌與深厚文化底蘊，吸引熱愛這片土地的觀眾看展。被拍攝的最佳女主角們，8、90歲的後壁阿嬤歡喜出席攝影展開幕，開心那麼多人來欣賞攝影作品。

攝影比賽以「芳華百年、榮耀再現」為主題，邀請參賽者透過鏡頭記錄後壁稻作文化與農村生活的細膩瞬間。作品內容涵蓋金黃稻田景致、鴨間稻、田間勞作畫面、米食文化傳承、古厝前曬穀等在地居民日常生活，從自然景觀到人文情感，層層堆疊出屬於後壁的生活樣貌，也意外保存去年7月被風災摧毀的後壁歷史地標菁寮教堂。

台南市副市長葉澤山表示，拍攝時間長達1年半，每一張作品都承載著對後壁這片土地的深厚情感，真實呈現稻米之美、農村世代累積的土地和文化記憶、紀念百年米廠，藝術結合稻米、農村之美，是非常有溫度的攝影展，值得觀賞。

芳榮米廠執行長黃麗琴指出，攝影展讓後壁鄉村也能走進藝術殿堂，展現農業的多元和農村、稻田美景，農業不是只有提供吃飽飯而已，希望讓米鄉後壁的特色被更多人看見、認識，並走進後壁，親身感受農民與土地之間長久累積的情感連結、農村之美。

後壁區長李至彬說，攝影比賽、攝影展為後壁留下珍貴的影像紀錄，展現後壁獨特的稻米文化，也顯示居民與土地共生的關係、農村淳樸，期盼藉由這些作品吸引遊客走入農村，體驗後壁的生活溫度與感動。

包括台南市農業局副局長吳威達、台南區農業改良場場長陳昱初、水保署南區分署長柯燦堂、雲林縣攝影學會理事長張仁傑等人，都出席後壁之美攝影展開幕，百年米廠為後壁稻米文化、農村留下影像紀錄，受到重視。

後壁之美攝影展展現後壁獨特的稻米文化，也顯示居民與土地共生的情感、農村淳樸生活。(記者楊金城攝)

台南市副市長葉澤山(右2)、農業局副局長吳威達(右1)、後壁區長李至彬(右3)參觀後壁之美攝影展，稱讚是有溫度的展覽。(記者楊金城攝)

後壁之美攝影比賽被拍攝的最佳女主角、影中人，阿嬤、媽媽們(前排)歡喜出席攝影展。(記者楊金城攝)

芳榮米廠執行長黃麗琴為後壁之美攝影展揭幕。(記者楊金城攝)

