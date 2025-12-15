阿嬤70歲慶生變忌日！泡熱水浴缸「染1症」釀死

國際中心／王靖慈報導

近日英國媒體報導，一名70歲的婦女克魯克斯（Paulette Crookes）在度假農場使用熱水浴缸後感染後，於2020年3月過世，且事發前1個月，家人還在為她慶祝70歲生日，因此才特地前往農場度假，消息一出，立刻引發討論。













根據英國《BBC》報導指出，懷特島（Isle of Wight）驗屍官法庭陪審團近日裁定，克魯克斯的死因，確定與塔普內爾農場（Tapnell Farm）「熱水浴缸感染」有直接關聯。克魯克斯的48歲女兒丹妮絲（Denise Scott）表示，家人長期對熱水浴缸的衛生狀況提出質疑，卻一再被忽視，如今判決結果讓她感到如釋重負，還大嘆：「終於有人相信我們了」。她回憶2020年2月，全家共10人入住該農場的牧場主小屋，為母親舉辦生日慶祝活動。克魯克斯當時還精神飽滿，甚至是第一批使用熱水浴缸的人之一，玩得十分開心。

阿嬤70歲慶生泡熱水浴缸染「奪命菌」死亡！家屬怒控度假村1疏失

農場浴缸裡的水變得混濁後，克魯克斯出現嚴重不適。（示意圖，非關本新聞事件／民視新聞）





隔天，家人注意到浴缸裡的水變得混濁，表面還浮現黏稠的泡沫，在當時他們誤以為這是正常現象，並未在意。但就在數日後，克魯克斯本人和幾名孩童開始陸續出現嚴重不適，甚至有皮疹（皮膚受到刺激或發炎）和頭暈等症狀，因此被迫提前離開度假行程。不料，返家後不到一週便病情突然惡化，直接送往醫院加護病房，最終仍於2020年3月8日撤離世。克魯克斯後來被診斷出感染了退伍軍人症（Legionella），其是由嗜肺性退伍軍人桿菌引發的非典型肺炎，這種疾病是由於吸入被細菌污染的水霧造成肺部感染，通常與熱水浴缸或空調有關。根據調查發現，該農場的熱水浴缸在維護上存在疏失，水處理劑濃度也低於英國安全衛生執行署（Health and Safety Executive）建議標準。但更令人擔憂的是，雖然家屬早在2月11日就回報多人疑似生病，衛生署還是拖延了8天才進行檢測，令人遺憾與震驚。

