阿宅之光！日美女大臣小野田紀美忍痛缺席同人展 原因曝光讓全網大讚

日本美女閣員經濟安保大臣小野田紀美是資深動漫迷，今年適逢日本最大同人誌展「Comic Market（Comiket）」第50週年，小野田卻在社群平台X發文表示自己無法參加，原因是考量入閣後的身分與維安，不願造成主辦單位困擾，只好忍痛缺席；對宅宅們來說這個理由太過耀眼，紛紛按讚、留言致謝。

Comiket是全球最大同人誌展售會，每年舉辦2次，這次在東京國際展市場登場的報名社團數量創下新冠疫情後高峰。小野田紀美在X平台轉發官方貼文，並發文祝賀，但也附上流淚笑臉的表情符號表示「雖然是50週年的冬季大祭典，但我無法參加，畢竟以我的立場，會讓安保工作帶來麻煩，但仍衷心祝福參與者一切順利，並向活動50週年致意。」

貼文一出，吸引不少網友留言互動，大讚「終極御宅族的犧牲，讓大家能好好體驗，因此選擇保持距離，感謝您的付出」、「這樣的考量非常專業」、「這是史上第一位因為維安理由缺席的常客吧」。

小野田紀美從不避談自己是個阿宅，也被部分網友暱稱是政壇少數的「腐女」，她曾擔任雜誌編輯，也替遊戲開發公司製作行銷，甚至曾到Comiket擺攤販售同人誌，形象迥異於傳統政治人物。

