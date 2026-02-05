阿宅想用女友「換一台PS5」 店員拒絕爆紅 意外衍生案外案





美國知名電玩零售店GameStop日前推出「二手回收」活動，讓消費者可在一定規範下帶「任何東西」來兌換商店點數，回饋消費者外同時兼顧環保議題。不過，有一名美國阿宅前往GameStop，並想用女朋友「交換」一台PS5主機，被店員拒絕，事後GameStop將此事發到社群媒體上，沒想到竟扯出案外案。

GameStop除了販售各項電子電玩物品外，也提供二手遊戲片、遊戲機、配件回收服務，消費者可以透過回收舊物來累積店數，以兌換店內的全新商品。去年12月GameStop更是加碼舉行「二手回收」活動，在一定規範下帶「任何東西」來換點數，動物標本也可以。

有趣的是，就有一名美國阿宅前往GameStop，想要將女朋友「回收」獲取商店積分，兌換一台 PS5主機。對此，GameStop的店員Nevaeh回絕了該男子的請求，並認真解釋，「雖然您女友看起來狀況良好，但本店不允許人口交易。」事後，GameStop將此事發到發到社群媒體上，讓網友們哭笑不得。

不過，此事卻發生案外案，GameStop的貼文爆紅後，「Celina 52 Truck Stop」貨車車行意外發現店員Nevaeh其實是他們的員工，而根據她簽署的員工協議，她不可以在其他企業兼職。於是底下留言「還我 Nevaeh」，不過也暖心表示，願意讓她帶薪休假，希望她之後可以在車行專心上班。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

