阿密特回來了！張惠妹驚喜推單曲 一首歌分裂成2個自己

「流行樂之后」張惠妹（aMEI）今（31）日無預警推出全新單曲〈我的存在就是愛你〉，而她的分身「阿密特」也不讓aMEI專美於前，同步發行新單曲〈你的存在就是愛我〉，在 2025 年最後一天一次送上雙重新歌，讓歌迷驚喜直呼「年底直接被妹神包辦。」

張惠妹今（31）日無預警推出全新單曲。（圖／聲動娛樂提供）

aMEI近2、3年忙於巡演工作，曾在一次偶然間聽到這首歌的旋律，直到最近張媽媽突發性失憶，雖總是一如既往笑笑看著大家，卻忘記了家人的名字，讓阿妹百感交集。年邁90歲的媽媽，讓她坦言，「媽媽年紀大了，與其說難過、百感交集，不如說是害怕失去的恐懼。」所幸經過一段時間治療，張媽媽近日身體好轉、記憶也逐漸恢復，讓她有了更深層的感觸，也讓當初烙印在心裡的那段旋律，再次被喚醒，起心動念完成這首歌。

aMEI 笑說，「自己只要一啟動，就停不下來！」而更始料未及的是，在製作過程中，竟自然衍生出阿密特版本。團隊以同一段旋律，量身打造2套不同歌詞與編曲，成就2首完全不同的作品，一首是aMEI，一首則屬於阿密特。她形容，「aMEI 很溫柔的，阿密特則是堅定的語氣。」錄完aMEI版後僅隔2天就進行阿密特配唱，她笑說：「我的眼神都不一樣了！」甚至被團隊形容像是啟動了「黑魔法」，瞬間切換狀態。

談到歌詞中「我為了你而活」這一句，張惠妹表示，那是一種既強烈又深刻的感受，希望大家能去感受愛、相信愛，不管是誰為了誰而活，都是一股非常強大的力量。而阿密特睽違 15 年突襲推出新歌，是否意味著這個分身即將正式回歸？對此，張惠妹神秘笑說：「好像時候到了厚，值得期待喔！」一句話，也讓歌迷對接下來的動向熱議不已。







