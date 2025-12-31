阿密特睽違10年回來了！張惠妹無預警發2新歌 台東彩排塞滿人

【緯來新聞網】「妹神」張惠妹（aMEI）在台東縣政府邀請下，今晚（31日）回家坐鎮跨年夜，號召眾多星友登場，主打多組跨世代、跨領域 ft. 組合，直接把跨年舞台升級為音樂實驗場。就在晚會開演前的近5小時，她無預警在IG發布新歌，分別是「張惠妹風格」的〈我的存在就是愛你〉、「阿密特風格」的〈你的存在就是愛我〉，更寫下：「親愛的，今天就來聽新歌吧！」

張惠妹（左圖）、阿密特（右圖）一起推新歌。（圖／聲動音樂提供）

廣告 廣告

張惠妹回家鄉跨年，還號召大批好友登台開唱，繼首波曝光「范曉萱×持修」、「葛仲珊×李英宏」、「葛西瓦×玖壹壹」神仙合體後，再加碼公開原住民歌手重量級陣容，由妹妹Saya、桑布伊、戴愛玲 合體演繹「部落金曲」。此外，A-Lin重磅演出，讓 2026 東跨直接升級為原住民歌手嘉年華。



而在演出前，張惠妹無預警釋出兩首新歌，一首是以張惠妹身分、睽違2年推出新歌〈我的存在就是愛你〉，另一首是阿密特身分、睽違10年推出的〈你的存在就是愛我〉，讓歌迷又驚又喜。此外，她昨天已經在台東跨年現場彩排，還親民地與粉絲對話：「明天要好像要有第一次聽到的感覺喔！」

更多緯來新聞網報導

韓嘻哈歌手累積數千萬點播量！ASH ISLAND宣佈暑假開唱炸裂台灣

「棒棒堂」睽違15年再合體 小煜爆阿緯「腹肌還在」