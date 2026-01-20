阿富汗中國餐廳「驚傳恐攻」釀7死！伊斯蘭國呼羅珊省：替維吾爾人報仇

阿富汗首都喀布爾（Kabul）1家由中國人共同經營的餐廳在19日發生爆炸。（圖／翻攝自X平台／@clashreport）

阿富汗首都喀布爾（Kabul）1家由中國穆斯林共同經營的餐廳在19日發生爆炸，造成1名中國公民與6名阿富汗人死亡，另有數人受傷，其中包括1名兒童。

據卡達媒體《半島電視台》報導，警方發言人扎德蘭（Khalid Zadran）指出，19日遭襲擊的飯店位於喀布爾商業區「沙赫爾瑙」（Shahr-e-Naw），該社區聚集了辦公大樓、購物中心及多國使館，被視為全市最安全、富裕的地區之一。

扎德蘭表示，這家中國麵食餐廳由1名中國穆斯林馬吉德（Abdul Majid）和其妻子，以及1名阿富汗合夥人馬哈茂德（Abdul Jabbar Mahmood）共同經營，主要服務中國穆斯林社群。

廣告 廣告

警方發言人補充，爆炸發生在餐廳廚房附近，造成1名名為阿尤布（Ayub）的中國公民以及6名阿富汗人死亡，另有多人受傷。聲明補充，傷者包括4名女性與1名兒童。

阿富汗境內的伊斯蘭國分支組織「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIL／ISIS）稍後宣稱對這起攻擊事件負責，並在聲明中表示，這是1起自殺炸彈攻擊。

伊斯蘭國的《阿瑪克通訊社》（Amaq News Agency）指出，該組織已將中國公民列入攻擊目標名單，理由是「中國政府對維吾爾人的犯罪行為日益增加。」

維吾爾人是主要信奉伊斯蘭教的中國少數民族，約有1,000萬人居住在大陸西部的新疆維吾爾自治區。北京方面否認所有虐待指控，並反控西方國家散布謊言、企圖干涉中國內政。

另據社群媒體上流傳的影片顯示，餐廳外街道遍布爆炸碎片，餐廳建築正面被炸出1個巨大破洞，濃煙不斷冒出。

自美國於2021年撤軍、塔利班（Taliban）重新掌權以來，喀布爾及阿富汗各地的爆炸事件已大幅減少，但伊斯蘭國相關組織仍持續在境內活動，並不時發動零星恐攻。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

蘆洲蔥油餅夫妻慘死刀下！里長還原破門瞬間 警火速擋人：很血腥

早餐店老闆身體不適沒營業！鐵門上「這1幕」全是洋蔥 萬人看哭

37刀狠心砍死雙親！帶美工刀藏新莊巷弄遭警識破 蘆洲逆子落網畫面曝光