阿富汗中餐廳炸彈攻擊釀7死 伊斯蘭國組織聲稱犯案

阿富汗內政部發言人證實，伊斯蘭國組織已宣稱對喀布爾一家中國餐館的自殺炸彈攻擊負責，該事件造成7人死亡，包括1名大陸公民。此次攻擊由伊斯蘭國呼羅珊分支（ISIS-K）所策劃，該組織被認為是伊斯蘭國最致命的分支之一。

阿富汗一間中餐廳遭炸彈攻擊。（圖／路透）

據阿富汗內政部發言人卡尼（Abdul Mateen Qani）向《紐約時報》表示，此次襲擊由一名與ISIS-K有關聯的人員實施。ISIS-K曾聲稱，他們針對大陸公民的攻擊是對北京處理維吾爾族穆斯林少數民族方式的報復，同時也譴責阿富汗政府與中國大陸的關係。

喀布爾警察指揮部發言人扎德蘭（Khalid Zadran）在社群平台X上發布消息稱，爆炸共造成7人死亡，其中包括6名阿富汗人和1名大陸公民，另有數人受傷。扎德蘭表示，爆炸發生於當地時間下午3點左右，地點位於喀布爾沙赫雷納烏（Shahr-e-Naw）地區的一家中國麵食餐廳，該餐廳由來自新疆的大陸穆斯林馬吉德（Abdul Majeed）、他的妻子以及一名阿富汗人馬哈茂德（Abdul Jabbar Mahmoud）共同經營。

大陸外交部發言人郭嘉坤（Guo Jiakun）於20日在記者會上表示，一名大陸公民在此次襲擊中喪生，另有5名大陸公民受傷。郭嘉坤向遇難者家屬表示哀悼，並稱陸駐阿富汗大使館官員已前往醫院探視傷者。他表示，中方呼籲阿富汗政府採取更多措施保護在阿大陸公民和機構的安全。

ISIS-K長期以來一直針對中國大陸在阿富汗的利益發動攻擊。去年12月，該組織曾對喀布爾一家主要接待大陸商人的酒店發動襲擊。中國大陸政府近年來積極尋求與塔利班政權建立關係，希望在阿富汗開發豐富的礦產資源，同時防止極端組織利用阿富汗領土對新疆地區發動攻擊。

