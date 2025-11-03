阿富汗北部規模6.3強震 累積20死、300多人傷

救難人員在黑暗中七手八腳，試圖把從瓦礫堆中找到的罹難者遺體，以及倖存的受傷民眾救出來。地震發生的地點位在阿富汗北部，巴爾赫省首府馬薩里沙利夫地區，震度最強的地點則是在附近的庫姆市，達到7級。

阿富汗衛生部發言人札曼（Sharafat Zaman）表示，「昨夜接近凌晨1時，薩曼干省和巴爾赫省遭強震襲擊，許多國人同胞不幸死傷，醫療團隊已抵達災區，並在衛生部指導下行動，附近醫院也都待命收治傷患。」

地震發生後，有民眾前往當地著名的藍色清真寺查看，發現碎裂的石塊與建築材料散落一地，但建築本身看起來沒有重大損傷。

廣告 廣告

它是阿富汗境內最大的清真寺，遜尼派穆斯林認為，第四任哈里發阿里就埋葬於此處。藍色清真寺曾遭到入侵的蒙古帝國摧毀，現存的建築完成於15世紀，以色彩鮮艷的瓷磚與複雜結構聞名，是許多朝聖者必到的神聖所在。

但一般民眾的住宅可能就無法如此幸運。外電報導指出，絕大多數阿富汗的民宅，都以簡單的土石堆砌而成，無法抵擋強烈地震，因此死傷數字經常突破數百人到數千人，同時基礎建設落後，嚴重影響救災。

根據美國地質調查局USGS發出的橙色警報，如此規模的地震將導致大量的傷亡，災害影響的地區也會非常廣大。地震重災區正好位於興都庫什山區，也是歐亞板塊交界處，號稱全球地震最頻繁的地區之一。

光是塔利班重新掌權的2021年以來，包括這次在內，規模6以上的強震就有4次，前一次是2025年8月底，地點在靠近巴基斯坦邊界的庫納爾省，當時造成超過3千人死亡，4千多人受傷。