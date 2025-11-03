阿富汗北部規模6.3強震 20人不幸罹難

阿富汗北部今（3）日凌晨發生規模6.3的地震，震源深度28公里。美國地質調查局發布橙色警報，表示恐怕會出現大規模傷亡。當局指出，地震造成全國電力中斷，不少人在睡夢中來不及逃命，被埋在瓦礫堆下。衛生單位通報，已有300多人受傷，20人不幸罹難。

阿富汗北部3日清晨發生規模6.3地震，不少人在睡夢中來不及逃命，遭活埋於瓦礫堆下。監視器畫面拍下地震當下，街邊路燈閃爍不定，周圍一片漆黑，只見車輛起火、濃煙竄天，救難人員發現有人受困，跪地徒手挖掘與時間賽跑。

救難人員跪地徒手挖掘救人。圖／路透社、美聯社

地牛翻身！藍色清真寺受損 USGS發布橙色警報

強震來襲，美國地質調查局（USGS）發布橙色警報，指出震央位於北部城市馬薩里沙利夫，人口約52萬。

當地一座歷史悠久的藍色清真寺也遭到破壞，瓦片散落一地，不少房屋被夷為平地，民眾只得拿起鏟子，在瓦礫堆中清理家園。一位民眾表示，「我們家有一個人失蹤，我拼命找他，後來才發現他被困在瓦礫堆下，不幸的是，他已經罹難，他才剛結婚不久。」

地震導致藍色清真寺瓦片散落一地。圖／路透社、美聯社