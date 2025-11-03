阿富汗北部6.3強震逾20死534傷 著名藍色清真寺受損

美國地質調查所（USGS）表示，阿富汗北部庫姆於今天（3日）凌晨4時29分發生規模6.3地震。USGS發布橙色警報，警示會有重大傷亡；當地省級當局表示，目前已造成至少20人死亡以及逾500人受傷，傷亡人數可能還會增加，著名的藍色清真寺（Blue Mosque）部分結構也受損。

一名救援人員在阿富汗地震後展開救援工作。（Afghan Red Crescent/路透社）

綜合法新社和路透社報導，USGS指出，這起地震發生在阿富汗北部馬薩里沙利夫巿（Mazar-i-Sharif）附近的庫姆（Kholm）西南西南 22 公里，震源深度28公里。USGS在其「因應全球地震即時評估系統」（PAGER）發布橙色警報，並指出「可能會有重大傷亡，災情可能範圍廣泛」。根據過往紀錄，達到此級別的地震通常需要地區甚至全國層級的緊急應變。當地相關單位已發布緊急聯絡電話，供民眾求助。

阿富汗衛生部發言人阿瑪爾（Sharafat Zaman Amar）表示：「根據目前掌握的資訊，已有20名罹難者，另有534人受傷，已送往巴爾赫省（Balkh）與沙曼岡省（Samangan）的醫院。」

阿富汗北部庫姆於3日凌晨發生規模6.3地震，當地省級當局表示，目前已知至少20人罹難、約320人受傷。醫院擠滿傷者。（圖/ATIF ARYAN/AFP/Getty Images）

人在現場的法新社記者指出，以色彩繽紛瓷磚聞名的15世紀著名地標藍色清真寺一座宣禮塔部分結構受損，殘骸散落在清真寺院內。這座精緻華麗的清真寺是阿富汗少數旅遊景點之一。

阿富汗國防部在聲明中說，巴爾赫省（Balkh）與沙曼岡省（Samangan）受災最為嚴重，已傳出有多名居民罹難。軍方救難與緊急應變小組立即趕赴現場救援、協助運送傷者及安置災民。

阿富汗衛生部發言人阿瑪爾（Sharafat Zaman Amar）表示，救援行動仍在持續，傷亡人數恐將進一步增加，「醫療團隊已抵達災區，附近所有醫院都已進入待命狀態」。

有網友在社群媒體平台X上分享救援人員搶救受困瓦礫下民眾的影片，以及建築物中掉落碎石的照片。影像畫面可見倒塌的建築與殘骸，救難人員正努力從瓦礫堆中救出受困民眾。其中一段影片可見救難人員從瓦礫堆中拉出疑似罹難者的遺體。路透社未能立即核實這些影片與照片的真實性。

阿富汗地震頻繁，尤其是在興都庫什山脈（Hindu Kush mountain）沿線，也就是歐亞板塊與印度板塊交界的附近地區。阿富汗東部今年8月31日剛發生規模6.0的淺層地震，奪走超過2200人性命，是阿富汗近年來死傷最慘重的地震。

英國地質調查所（British Geological Survey）地震學家巴蒂（Brian Baptie）表示，自1900年以來，阿富汗東北部已發生12起規模7以上的地震。