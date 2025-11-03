阿富汗地震增至20死！強震當下畫面曝光

▲阿富汗6.3地震增至20人罹難，至少320人受傷，傷亡人數持續增加。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 阿富汗北部城市馬薩里沙利夫（Mazar-e Sharif）附近今天凌晨發生規模6.3地震，目前已造成超過20人喪命、約320人受傷。當地著名的藍色清真寺也有部分損毀。

根據半島電視台與BBC報導，塔利班政府衛生部門表示，隨著搜救工作的展開，死亡人數估計有所上升，已造成至少20人罹難，另有至少320人受傷，這僅是初步統計。衛生部發言人阿瑪爾（Sharafat Zaman Amar）表示，救援行動仍在持續，傷亡人數將進一步增加，目前醫療團隊已抵達災區，所有醫院都進入待命狀態。

美國地質調查局(USGS)稱，該地震規模達6.3，深度為 28 公里（17 英里），並被標記為橙色警戒級別，這意味著可能會造成「重大傷亡」。

法新社報導指，地震發生時，在擁有約 52.3 萬人口的馬薩里沙利夫，許多居民紛紛跑到街上，因為他們擔心自己的房屋會倒塌。

巴爾赫省發言人表示，地震也摧毀了馬薩里沙利夫聖地的一部分，他指的是著名的藍色清真寺（Blue Mosque）；阿富汗國防部則表示，巴爾赫省（Balkh）與沙曼岡省（Samangan）受災最為嚴重，已出動軍方和緊急應變小組至現場救援。

地震當下影像以及搜救畫面也曝光，可看到原先平靜的鏡頭頓時搖晃變得模糊不清，地震發生後，有民眾被埋在瓦礫堆，旁人急忙救援當中。

