阿富汗地震災民 棲身帳棚抵不住嚴寒

阿富汗地震過後，原本毀壞的石造和木造房屋，被雨水滲透，隨時都有倒塌的可能，當地居民幾乎捨棄住家，寧願在梯田或菜園裡耕作，棲身在空地，把帳棚留給孩子。但是眼看冬天馬上到來，夜間氣溫已經開始降到零度以下，預計幾周內就會下雪，大家都在擔心毯子、衣物和暖氣設備的短缺，要如何過冬。

阿富汗沙曼岡省的受災民眾，在搖搖欲墜的房屋，撿拾財物，前一晚他們就在露天庭院過夜，沒想到夜裡突來暴風雨，孩子都在咳嗽。

受災民眾 穆罕默德阿塞夫：「我們無處可去，就連學校都擠滿人。」

當地神職人員向外界求援，要大家看看他們只能用僅存的布料，搭起簡易帳棚，地震摧毀北部幾百棟房屋，這時氣溫驟降到零度以下，預計幾星期內將降雪，當地居民急需帳棚、床墊、毛毯和食物。

清真寺傳教士 哈米杜拉哈卡尼：「人們痛苦萬分，眼前的房屋已經毀壞，無法居住。」

聯合國世界糧食計劃署，一輛卡車，將援助物資送達災區，但是當地道路破損、基礎建設薄弱，都拖慢救援進度。

中國大陸外交部發言人 毛寧：「中方也願意，根據阿富汗的需要提供幫助。」

農民說，帳棚不適合過冬，因此必須立刻重建住房，過去只用石頭建房，根本敵不過地震摧毀，現在要用水泥磚造，卻沒有物資，他們擔心，孩子在帳棚可能抵禦不了嚴寒考驗。

