阿富汗宣布「永久禁止女性進入學校」! 還準備重新推動「奴隸制」

阿富汗塔利班教育部宣布，將在全國範圍內實施「永久禁止女性進入學校」的限制，重重的打壓了該國女性群體的權益。 圖：翻攝自 @Wangwenhaha0518 X 帳號

[Newtalk新聞] 在與塔利班政權達成《多哈協議》後，美軍於 2021 年完全撤離阿富汗，該國也再次回歸塔利班的統治，當局也陸續以「不符合伊斯蘭教義」為由推行禁令，阿富汗女性的權益也大幅受損。近期有消息稱，阿富汗當局決定永久禁止女性進入學校，並準備恢復奴隸制，相關消息也再次讓阿富汗局勢成為國際輿論的關注焦點。

X 推主「量子．王文哈哈」稱，阿富汗塔利班教育部近期正式發布公告，宣布在全國範圍內「永久禁止女性進入學校」，在完全剝奪國內女性受教權的同時，也收回了女性在教育機構內工作的權力。「量子．王文哈哈」表示，雖然阿富汗女性權益再次受損，但長期提倡女權的聯合國婦女署卻並未針對相關事件發表任何聲明，「他們目前仍持續保持沉默」。

根據公開消息顯示，塔利班政權早在 2022 年 12 月時，就出台相關規定，禁止女性入讀大學、中學，同時也限制女性民眾進入小學、清真寺等設施，並收回了女性在非政府組織工作的權力。「量子．王文哈哈」也諷刺地表示，在中國的大力支持下，阿富汗逐漸回歸了美國接管前的樣貌，「這些毒瘤背後最大的支持者，就是中國共產黨」。

阿富汗女子將不能進學校讀書。 圖 : 翻攝自 譯言

有網友分析指出，塔利班當局針對女權的壓迫是「循序漸進」的，「先禁止女主持人工作、禁止大學男女同班、禁止女性出演電視劇、禁止女性上大學、禁止女性做頭髮、禁止女性公開發生露面、禁止女性相互傾訴、禁止女性學醫、禁止高校使用女性的著作，最後，他們永久禁止了女性入學」。

《騰訊網》國際專欄作者「譯言」也補充稱，此次塔利班政權發布的全面禁令並非突然之舉，「而是齊漲對女性教育層層加碼限制產生的最終結果」。「譯言」認為，該禁令讓數百萬阿富汗女性徹底失去了求學與發展的機會，並可能進一步加劇該國面臨的人道主義危機。

「譯言」強調，在被法律禁止獲得專業技能後，阿富汗女性將被「徹底邊緣化」，並幾乎無法參與公共生活、獲得職業發展機會，甚至可能扼殺阿富汗未來經濟自給自足的希望並加劇當地人才流失，進一步導致該國經濟的惡化。

阿富汗的人權不斷倒退，不但禁女子讀書，還要恢復奴隸制度。 圖：翻攝自 X NEXTA

另一方面，X 推主「戰鬥室」也爆料表示，塔利班政權也在近期正式宣布恢復名為「 Ghulam 系統」的奴隸制，「數以萬計的兒童將可能淪為當權者的性奴隸」。「戰鬥室」批評稱，美國在阿富汗投入了數十兆美金的資金，並與塔利班交戰近 20 年，最終好不容易取得的「和平」，就是讓塔利班恢復野蠻的政策。

「戰鬥室」指出，在塔利班復辟奴隸制時，高喊人權的西方國家左派菁英們卻並未針對該起事件進行批評，「那些為了各種小眾議題遊行抗議的團體，此時卻集體失聲，難道他們主張的正義是『選擇性』的嗎」。「戰鬥室」強調，當文明在面對野蠻時選擇沉默，野蠻將會吞噬一切，「真正的邪惡，就是在看到罪惡發生時，選擇默不作聲」。

