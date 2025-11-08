阿富汗巴基斯坦和談再破局 喀布爾歸咎對方不合作

（中央社喀布爾8日綜合外電報導）阿富汗塔利班（Taliban）政府今天說，與巴基斯坦在土耳其舉行的最新一輪和平談判已告失敗，並將原因歸咎於伊斯蘭馬巴德「不負責任且不合作」的態度。

法新社報導，塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在社群媒體上寫道：「會談期間，巴基斯坦試圖將自身安全的所有責任推給阿富汗政府，卻未展現出承擔阿富汗安全或自身安全責任的意願。」

他表示：「巴基斯坦代表團不負責任、缺乏合作的態度，導致協商毫無成果。」

廣告 廣告

伊斯蘭馬巴德尚未立即回應。

巴基斯坦資訊暨廣播部部長塔拉（Attaullah Tarar）前一天曾暗示談判可能破局，並表示阿富汗應履行打擊恐怖主義的承諾，「但至今他們尚未做到。」

他寫道：「巴基斯坦將繼續採取一切必要行動，維護本國人民與主權的安全。」

兩國代表6日在伊斯坦堡會面，試圖敲定10月19日在卡達達成的停火協議。自2021年塔利班重掌阿富汗政權以來，這是這兩個南亞鄰國之間最嚴重的衝突。（編譯：林沂鋒）1141108