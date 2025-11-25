阿富汗指控巴基斯坦夜間空襲 導致 9 名兒童與 1 名婦女死亡

阿富汗塔利班發言人穆賈希德今日( 25 日)透過 X 發布推文，指控巴基斯坦於當日清晨對阿富汗邊境省分發起空襲，導致 9 名兒童與 1 名婦女死亡。 圖：翻攝自 @TheWarPolitics0 X 帳號

[Newtalk新聞] 近年來，巴基斯坦與阿富汗塔利班政權間的衝突情緒不斷升溫，接連在國內各地發生的恐怖攻擊事件也令巴基斯坦政府感受到巨大的威脅。就在此時，阿富汗指控巴基斯坦針對兩國的邊境地區發動空襲，造成至少 10 人死亡，其中甚至包含 9 名兒童。截至目前為止，巴基斯坦尚未針對相關指控發表回應，接連不斷的襲擊事件也令兩國間的衝突情勢再次成為國際輿論的關注焦點。

綜合《日本放送協會》( NHK )、英國《衛報》以及卡達《半島電視台》等外媒報導，當地時間 25 日，阿富汗塔利班政權發言人扎比胡拉．穆賈希德( Zabihullah Mujahid )發布公開聲明，指控巴基斯坦軍方於當日清晨，對阿富汗與巴基斯坦邊境的雲斯特省古爾布茲區發動空襲，並炸毀一棟平民房屋，造成 9 名兒童與 1 名婦女死亡；針對庫納爾省與帕克蒂卡省的空襲行動則造成 4 位平民受傷。

報導稱，截至目前為止，巴基斯坦方面尚未針對此次空襲行動進行說明，推測相關攻擊行動可能與當地時間 24 日，巴基斯坦白沙瓦邊疆區的聯邦憲兵隊總部遭遇的自殺式恐怖襲擊有關。該報導指出，雖然目前沒有任何組織承認為白沙瓦的恐怖襲擊事件負責，但巴基斯坦當局認為該次攻擊行動的策劃者應為「阿富汗國民」，質疑相關行動與阿富汗的塔利班政權有關。

報導指出，自從塔利班在 2021 年重新掌握阿富汗的政權後，阿富汗與巴基斯坦間就一直維持著緊張的關係，雙方甚至在今年 10 月爆發大規模邊境衝突，造成至少 70 人死亡。雖然雙方已在卡達、土耳其等國的斡旋下達成停火協議，但塔利班卻拒絕同意巴基斯坦「遏制巴基斯坦塔利班武裝份子」的要求，雙方的矛盾也因此進一步惡化。

