阿富汗攜NGO推「微型森林」 計畫7年內種2億棵樹

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喀布爾省帕格曼區有著茂密的森林與植被，綠意盎然的環境相當宜人。從1979年蘇聯入侵到2000年代初，第一個塔利班政權垮台，阿富汗長期陷於戰亂之中，不但衝擊民眾生活，更波及環境生態。將近一半的森林面積，因為濫伐與木材走私而消失。然而在政府攜手國際組織與社區的努力下，非法砍伐逐步減少， 森林生態也緩慢恢復中。

阿富汗環境保護總署氣候變遷部門主管艾明表示，「我們制定一項植樹計畫，預計在全國種植超過2億棵樹。」

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根據國家統計與資訊管理局的資料，自2011年以來，阿富汗全國森林覆蓋面積增加35%。政府輔導各個農村種植各類有經濟與民生價值的樹種。

其中有社區採用日本植物學家宮脇昭提出的理念，也就是以高密度方式，種植主要來自當地、而且高度不同的樹種。這種稱為微型森林的植樹概念，有助於恢復生態系統，提高土壤肥力，並增強氣候韌性，還能支持社區維生。

阿迦汗發展網路農業氣候韌性部門協調員馬利克扎達指出，「微型森林是一種密集、小規模且具多樣性的樹木種植模式，你看到的就是這座微型森林，這座微型森林是在2024年建立的。」

阿迦汗發展網路已經在阿富汗的7個省份，建立500座的微型森林，對交通不便、政府資金有限的阿富汗來說，像這樣以社區為基礎的森林管理，是最有效的造林方式。

農民艾哈邁迪說，「樹木能減少空氣污染與灰塵，使我們的環境更加翠綠，另一個好處是，木材還可以作為我們使用的柴火。」

阿富汗政府希望在2023年至2030年間種植2億棵樹，部分依靠非政府組織、聯合國及私人部門協助。除了擴大新林地，也著重保護現有的原始森林。然而植林計畫仍面臨許多挑戰。

阿富汗環境保護總署氣候變遷部門主管艾明表示，「無論是選擇果樹還是非果樹樹種時，我們都會優先考慮那些耐旱、適應缺水環境的樹種。」

儘管乾旱、缺水與氣候變遷仍為造林工作帶來挑戰，但從社區微型森林到全國植樹計畫，阿富汗正逐步找回失落多年的綠意。隨著樹木成長、生態復甦，也為這片飽受戰火摧殘的土地帶來新的希望。

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