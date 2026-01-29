阿富汗永久剝奪女性受教權！「中學、大學全封殺」全球譁然怒斥：2026最倒退

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

阿富汗塔利班當局近日宣布，正式將女性教育的臨時禁令升級為永久政策，全面禁止女性接受中學、大學及職業訓練等正規教育。此舉被外界形容為「2026年全球最倒退的國家政策」，引發國際社會強烈譴責。

阿富汗教育部長NedaMohammadNadeem於當地26日對外宣告，六年級以上女性將無限期被禁止進入中學、大學及各類教育訓練機構，等同全面切斷女性正規受教管道。

根據外媒報導，阿富汗女性的受教育權益早已遭到長期壓制。超過12歲的少女被剝奪中學教育已逾1500天，成年女性失去大學受教權也超過1100天。近來，當局更進一步禁止女性參與護理、助產等醫療相關培訓，衝擊層面持續擴大。

各國政府、人權組織及聯合國紛紛痛批此舉嚴重侵犯基本人權，指出該政策不僅剝奪數百萬女性的未來，也使阿富汗成為全球唯一全面禁止女性接受中等與高等教育的國家。

女性約佔阿富汗人口一半，若長期被排除在教育與職場之外，恐造成嚴重的人才斷層、醫療資源短缺，並進一步加劇經濟與社會困境。

