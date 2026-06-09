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阿富汗西部城市赫拉特近日爆發大規模女性權利示威，抗議塔利班道德警察強行逮捕未遵守服裝規範的女性。目擊者指出，安全部隊開槍驅散群眾，造成至少1人死亡、多人受傷，聯合國對此表達深切憂慮。

根據路透社（Reuters）報導，阿富汗西部赫拉特省（Herat）的賈布賴勒地區（Jebrail）週二發生流血衝突。當地居民表示，塔利班（Taliban）勸善懲惡部的官員試圖逮捕被控違反頭巾（hijab）規定的女性，引發群眾不滿並走上街頭抗議。

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現場流出的影片顯示，武裝官員強行驅散示威人群，背景傳出陣陣槍響，民眾驚慌奔逃。目擊者透露，衝突中有一人不幸喪生，另有數人受傷，包括婦女與女童在內的數十人遭到逮捕。儘管赫拉特警方發言人 Sayed Masoud Hosseini 聲稱抗議活動以反對頭巾為藉口擾亂公共秩序，但官方目前尚未證實具體傷亡數字。

自2021年奪取政權以來，塔利班對阿富汗女性實施嚴格限制，包括禁止受教育、就業及參與體育活動，引發國際社會強烈譴責。聯合國阿富汗援助團（UNAMA）週一對此表示高度關切，呼籲塔利班當局尊重女性的行動自由與法律平等。塔利班則堅稱，其政策是基於對伊斯蘭教法的詮釋，並宣稱已在該框架下尊重女性權利。

原文出處：阿富汗爆發反頭巾示威！塔利班武力鎮壓傳死傷，聯合國高度關切

本文由AI協作，經編輯審核後發布