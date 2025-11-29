阿富汗男子槍擊華府國民兵 面臨一級謀殺指控
（中央社華盛頓29日綜合外電報導）一名阿富汗籍男子涉嫌於華盛頓槍擊兩名國民兵，因此美國總統川普計劃暫停「第三世界國家」移民，而這名阿富汗籍嫌犯將面臨一級謀殺指控，檢查官指出這是預謀殺人。
法新社今天報導，涉嫌槍擊兩名國民兵的嫌犯為29歲阿富汗籍男子拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal），他在當地時間26日、感恩節前夕於距離白宮數個街區處，向國民兵開火。
華盛頓哥倫比亞特區檢察官皮洛（Jeanine Pirro）上福斯新聞頻道（Fox News）節目上表示，後續對拉坎瓦爾一定還會有更多指控，「但我們已將最初的攻擊罪提升為一級謀殺，這是預謀殺人，他設下埋伏攻擊毫無防備的人」。
美國媒體指出，拉坎瓦爾曾屬於「零號部隊」，為美國中央情報局（CIA）支持的準軍事團體，並於2021年美軍撤離阿富汗之後，透過安置計畫進入美國。
兩名遭槍擊的國民兵方面，20歲的貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）已因傷不治；另一名受傷的士兵、24歲的沃爾夫（Andrew Wolfe）正在「為生命而戰」，皮洛表示，「他的狀況危急，但我們仍抱持希望」。
法新社報導指出，這起事件牽涉了3項高度政治敏感的議題，包括川普在美國本土動用軍隊的爭議、移民問題，以及長達20年的阿富汗戰爭、美國歷史最長戰爭所留下的影響。（編譯：楊啟芳）1141129
