阿富汗絕美「藍色清真寺」地震受損 居民痛：如母親般存在

2025年11月5日，阿富汗知名景點「藍色清真寺」在稍早（11/3）的地震中，部份結構受損。路透社



阿富汗興都庫什山地區週一（11/3）凌晨發生規模6.3強震，造成至少26人死亡、超過1100人受傷。北部城市馬薩里沙利夫著名地標「藍色清真寺」部分結構受損，當地人痛心說它之於居民宛如母親般的存在，如今卻目睹「母親日漸衰敗」。

路透社報導，地震在馬薩里沙利夫（Mazar-e Sharif）造成近1000人受傷，並讓興建於15世紀的「藍色清真寺（Blue Mosque）」部分結構受損。

當地信徒和宗教學者表示，清真寺由於疏於維護、缺乏修繕，地震前便已十分脆弱，《紐約時報》記者昨天（11/4）走訪當地表示清真寺看來搖搖欲墜。

2座宣禮塔的上半部已部分脫落，其中一座看起來彷彿隨時會塌，塔身裂開一道裂縫，如同一道傷口，磚塊不時掉落，砸在白色磁磚庭院內。

附近一名建築工人奧斯曼（Sayed Osman）審視著清真寺建築說，從他的專業看來，掉落的磁磚若不及時更換，雨水滲入裂開的牆壁，有朝一日恐導致清真寺崩塌。

他希望清真寺能夠修復，但也清楚：「政府根本不在乎歷史遺跡，有些損壞是很久以前造成的，政府至今仍未修復。」

在清真寺外擺攤的25歲拉旺（Naqib Ahmad Lawang）說：「藍色清真寺對馬薩里沙利夫的人來說，就像母親一樣，但母親卻日漸衰敗。」

28歲居民阿米里（Mohammad Arif Amiri）地震後特別到藍色清真寺，查看受損情況，他難過說：「看到這些損毀，我感覺就像自己的身體也受到了傷害。」

路透社報導，阿富汗今年8月發生大震，至少2200人死亡，國家尚未從災後恢復，又遇上這場大地震，數百棟房屋毀損，加上國際社會刪減救援資金、寒冬將至等不利因素，都讓地震災民處境更加艱難。

