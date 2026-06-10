阿富汗罕見女權示威抗議服儀規定 神學士開火致1死多傷

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2021年9月23日，一名阿富汗婦女在喀布爾的女子監獄牢房門口。 美聯社



阿富汗西部大城市赫拉特（Herat）9日發生罕見的女權示威。掌權的激進組織神學士（Taliban）近期以違反服裝規定為由，在當地逮捕十多名婦女，引發民眾不滿，憤而上街抗議，神學士警方開槍，造成至少1人死亡、多人受傷。

綜合美聯社與自由歐洲電台報導，據目擊者表示，赫拉特的這場示威，約有100至150人上街，在現今的阿富汗實屬罕見。神學士2021年重掌政權後，實施其自行解釋的嚴厲伊斯蘭教法，不容許異議，抗議活動幾乎消滅，更別說女權示威。

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神學士掌權後，重新對女性進行了嚴格的限制，禁止女孩接受小學以上的教育，女性也必須穿著布卡（全身罩袍）、戴上面紗，只能露出眼部。

近期，神學士在赫拉特以違反服裝規定為由，逮捕了十多名婦女，引發民眾抗議。一名潛伏在當地的人權觀察員告訴美聯社，自本月5日以來，赫拉特至少有16起服儀相關的逮捕事件，被捕的還包含一名孕婦。

一名目擊者卡卡爾（Kakar）說，他剛好開車經過抗議地點，現場有神學士警車趕來，警方朝空中鳴槍示警，「聽到幾聲槍響後，我們都嚇壞了，趕緊下車」，警方很快就與示威者發生衝突，再次開火，「有人受傷了，我看到路上有血」。

卡卡爾不確定有多少人受傷。另一名不願具名的目擊者則說，看到3人受傷。自由歐洲電台報導稱，已知有1人死亡、多人受傷。

神學士的「勸善懲惡部」（vice and virtue ministry）否認有拘捕婦女的行為，稱「都是謠言」，並強調「戴頭巾是神聖的命令，是我們有義務要執行的律法」。

聯合國駐阿富汗援助團（UNAMA）在社群平台上發文關切此事。實際上，去年喀布爾也有類似逮捕事件，聯合國駐阿富汗援助團也關切了，不過，顯然未能帶來任何改變。

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