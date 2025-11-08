阿富汗與巴基斯坦談判無疾而終 雙方暫時保持停火

2025年10月15日，巴基斯坦西部邊境托克哈姆（Torkham），近日巴基斯坦與阿富汗塔利班發生交火，巴基斯坦關閉邊境關卡後，滿載物資的卡車塞在通往托克哈姆的路上。路透社



官員週六（8日）表示，巴基斯坦與阿富汗在伊斯坦堡舉行的和平會談已無疾而終，這項旨在緩解邊境緊張局勢，維持脆弱停火協議的談判破裂，雙方都指責是對方要負責。

邊境衝突與停火協議

近期，兩國因致命的邊境衝突導致數十名士兵和平民死亡，使得緊張局勢升級。喀布爾在10月9日發生爆炸，阿富汗塔里班（神學士）政府稱指控是巴基斯坦發動的無人機轟炸，引爆了這一波大規模邊境衝突。在卡達居中協調於10月19日達成停火協議後，衝突才平息下來，但停火狀態仍岌岌可危。

阿富汗政府發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）把談判失敗歸咎於巴基斯坦，稱「巴基斯坦在談判中提出了不合理的要求，導致談判無法繼續，會議結束，目前陷入僵局。」

穆賈希德週六在阿富汗南部城市坎大哈舉行記者會時表示，阿富汗「不希望地區不安全，發起戰爭並非我們的首選」，但他強調「如果戰爭爆發，我們有權捍衛自己。」

他先前在一份書面聲明中重申，阿富汗「不會允許任何人利用其領土來對抗其他國家，也不會允許任何人採取損害阿富汗主權或安全的行動。」

三輪的談判

這場由土耳其和卡達居中斡旋，為期兩天的伊斯坦堡會談，是自塔里班於2021年重奪阿富汗政權以來，兩國間最重要外交交涉的第三輪和平談判。儘管進行了密集的幕後外交，但官員表示，討論已於週五晚間停滯不前，沒有取得實質性進展。

巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）週五（7日）晚間向私營媒體《Geo News》表示「談判結束了」，巴基斯坦代表團正返回國內，「沒有任何未來會面的計畫」。他補充說，只要「阿富汗方面不違反協議」，停火將會維持。

TTP爭議仍是主要癥結

巴基斯坦一再指控阿富汗的政府窩藏巴基斯坦神學士（TTP）。2021年以來巴基斯坦境內不斷增加的恐怖攻擊事件，這個激進組織TTP要為其中許多襲擊負責。喀布爾否認了這項指控，堅稱不允許他國利用其領土對抗其他國家。

雖然TTP和阿富汗執政的塔里班都是神學士組織，但互不隸屬，不過關係密切。在塔里班於2021年接管喀布爾後，TTP變得更加有恃無恐。TTP已被美國和聯合國列為恐怖組織。

穆賈希德在記者會上駁斥了阿富汗對TTP 行動負責的指控，表示該組織的成立遠早於神學士2021年接管阿富汗。

談判與衝突並行

會談破裂的前一晚，阿富汗官員才剛報告稱，儘管談判仍在進行，但仍發生了跨境衝突，造成4名平民死亡、5人受傷。

阿西夫表示，阿富汗代表團「沒有帶著任何方案」前來，並拒絕簽署書面協議，只堅持口頭保證。他說：「他們說會尊重口頭協議，但這沒有空間。目前沒有任何舉行第四輪會談的計畫或希望。會談已無限期暫停。」

本月稍早，巴基斯坦軍方表示已對阿富汗境內的巴基斯坦體里班進行空襲，並稱擊斃了數十名叛亂分子。阿富汗官員否認了這一說法，稱死者中包含平民，並表示阿富汗軍隊已發動反擊，襲擊了巴基斯坦軍事哨所，造成58名士兵死亡。巴基斯坦軍方承認在戰鬥中損失了23名士兵。

正是這場暴力事件促使卡達邀請雙方代表團前往杜哈，並於10月19日達成停火協議。隨後在伊斯坦堡進行了為期六天的談判，達成了延長停火協議、並於11月6日到7日舉行第三輪談判。然而，這場會談最終未能取得任何突破。

邊境關閉與遣返行動

自那時起，巴基斯坦一直關閉與阿富汗的所有邊境口岸，儘管上週部分重新開放了主要的托克哈姆（Torkham）口岸，允許滯留的阿富汗難民返回家園。

這項自10月12日實施的關閉措施，擾亂了一條重要的貿易和交通路線，導致數千人滯留。數百輛載有貨物的卡車仍滯留在邊境兩側，切斷了連接南亞和中亞最繁忙的經濟動脈之一。

除了邊境限制，巴基斯坦正在全國範圍內推動遣返無居留證外國人的行動，其中大多數是阿富汗人。當局表示，自2023年以來，作為遣返行動的一部分，已有超過一百萬阿富汗國民被遣送回國。

