阿富汗規模5.3地震 多地明顯搖晃民眾逃屋外避難

據美國地質調查局稱，19日清晨，阿富汗部分地區發生芮氏規模5.3地震，包括首都喀布爾（Kabul）也有明顯震感。

阿富汗發生規模5.3地震。（圖／翻攝自USGS）

美國地質調查局稱，這起地震震央位於巴格蘭省納赫林區，震源深度35公里。受影響地區的居民稱，地震持續了幾秒鐘，人們出於安全考慮紛紛走出房屋和建築物。目前尚無人員傷亡或財產損失的報告。

阿富汗位於地震活躍區，地震頻繁，尤其是貫穿興都庫什山脈的斷層線上的北部和東北部各省，包括巴格蘭省和喀布爾附近地區，經常發生淺源和中等強度的地震，由於基礎設施薄弱和人口稠密，往往造成人員傷亡和財產損失。

近年來，一系列地震加劇了大眾對當地房屋脆弱性的擔憂，阿富汗許多房屋已經因數十年的衝突和自然災害而變得脆弱不堪。

阿富汗近年的地震都造成重大傷亡。2025年8月31日，東部的庫納爾省山區發生規模6.0地震，造成2,100多人死亡；11月初北部薩曼甘省發生的6.3地震也造成20多人死亡。

