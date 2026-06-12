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阿富汗西部城市赫拉特（Herat）近日爆發嚴重人權危機，當地道德警察因女性未穿著全身罩袍而展開大規模逮捕，引發民眾抗議。聯合國（UN）專家週四發表聲明，強烈譴責塔利班政權的鎮壓行為，指出衝突已造成至少2人死亡、超過20人受傷。

阿富汗西部城市赫拉特（Herat）的道德警察自上週六起，針對未穿著全身罩袍（Burqa）或長袍（Chador）的女性展開大規模搜捕。聯合國（UN）指出，週二一場針對此禁令的抗議活動遭到武力鎮壓，目擊者稱安全部隊開火導致一名男孩喪生，但警方否認動用武器。聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）的10位獨立專家發表聲明，證實衝突已造成至少2人死亡、20多人受傷。

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專家小組強調，因服裝規定而拘留女性可能構成「任意且非法拘留」，嚴重侵犯言論自由與性別平等。在受害者中，甚至包含一名任職於無國界醫生（MSF）的醫療人員。該名女醫護在前往醫院上班途中被攔下，遭拘留兩天後，被迫與丈夫及親屬簽署遵守服裝規定的保證書才獲釋。無國界醫生對此表示憤慨，指出阿富汗女性在行動與公共生活上已面臨極端限制。

目前掌管服裝規範的傳播美德與防止罪惡部（PVPV）已發布最新禁令，嚴禁女性化妝、露出任何頭髮，且必須穿著襪子。當地官員警告，違反規定者將面臨拘留或監禁。儘管許多阿富汗女性習慣穿著長袍（Abaya）與頭巾，但塔利班政權正進一步強制推行更嚴格的全身覆蓋要求，使當地人權狀況持續惡化。

原文出處：阿富汗道德警察強抓未穿罩袍女性 聯合國譴責鎮壓釀死傷

本文由AI協作，經編輯審核後發布