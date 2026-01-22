阿富汗避戰人民被遣返 加劇國內糧食危機

阿富汗首都喀布爾帳篷內，一家8口正啃著乾麵包，這是今天唯一的一餐。

遭遣返的阿富汗民眾表示，「當風雨來臨時，我們只能緊緊抱著孩子撐下去，因為我們沒有選擇，孩子哭著說很冷，但我們能怎麼辦？只能忍耐，因為必須這樣活下去。」

這家人原本因戰亂避居伊朗，但去（2025）年遭捕、強制遣返，幾乎一夜之間失去家園。

遭遣返的阿富汗民眾說：「有一次我們2天沒東西吃，身上只有50阿富汗尼，就用這點錢買麵包給孩子，晚上我們只能去找塑膠、糞便或木頭碎片來燒，讓帳棚暖一點。」

世界糧食計畫署指出，過去一年，遭伊朗和巴基斯坦遣返的阿富汗人超過250萬人，伊朗指責阿富汗人是以色列的間諜。而突然暴增的十分之一人口，讓本就因乾旱和戰亂而起的阿富汗糧食危機全面爆發，1700萬人正在挨餓。

世界糧食計畫署主任艾利夫指出，「飢荒問題正以驚人速度飆升，三分之一人口突然挨餓，比去年多了300萬人。」

不但缺糧，孩童營養不良問題同步飆升。

世界糧食計畫署主任艾利夫提及，「2025年阿富汗出現史上最嚴重的營養不良激增，遺憾的是，2026年預測情況會更糟。」

援助物資發放現場總是排起長長人龍，但能拿到的是少數。

阿富汗民眾說道，「這是我們第一次得到援助，很多晚上都是餓著肚子睡覺，沒有人聽見我們的聲音。」

阿富汗孩童嗷嗷待哺，世界糧食署卻是「巧婦」難為，因為美國總統川普（Donald Trump）上任後，大砍援助計畫而斷炊。只是人命關天，聯合國再次疾呼國際馳援，共同對抗這場飢餓戰爭，才能助阿富汗人撐過寒冬。