阿富汗難民華府槍擊國民兵 范斯痛批拜登難民審查過於寬鬆
美國華盛頓特區26日下午發生一起震驚全國的槍擊事件，一名29歲阿富汗籍男子拉赫馬努拉．拉卡瑪爾（Rahmanullah Lakamal）在距離白宮僅數個街區的區域，朝正在執勤的西維吉尼亞州國民兵開槍，造成兩名國民兵士兵身中多槍，傷勢嚴重，目前分別在兩家醫院急救，情況危急。
事件發生在美東時間26日下午約3時許，地點位於華盛頓特區西北區，距離白宮與國會山莊僅幾百公尺。華盛頓特區市長穆里爾．鮑澤（Muriel Bowser）在記者會上形容這是一起「明目張膽的針對性攻擊」，並對國民兵成員表達全力支持。聯邦調查局（FBI）局長卡許．帕特爾（Kash Patel）已親自抵達現場指揮調查。
槍手透過拜登政府「盟友歡迎行動」進入美國
根據執法單位向美聯社透露的消息，嫌犯拉赫馬努拉．拉卡瑪爾在與國民兵交火過程中也身中多槍，傷勢雖重但無生命危險，目前已被警方拘捕並送醫治療。該名不願具名的執法官員表示，嫌犯持有的武器已全數查扣，現場正在進行彈道與監視器畫面比對。
經確認，嫌犯於2021年透過美國政府「盟友歡迎行動」（Operation Allies Welcome）進入美國。這項計畫是拜登政府在2021年8月美軍全面撤離阿富汗後，為協助曾協助美軍的阿富汗人及其家屬而設立的緊急疏散與安置方案，總計有超過7.6萬名阿富汗人透過此管道抵達美國。
事件一出，立即在美國政壇引發強烈反彈。美國副總統JD．范斯（JD Vance）在X平台連續發文，強烈批評拜登政府當年對阿富汗難民的審查程序過於寬鬆。他寫道：「我還記得2021年批評拜登政府對未經充分審查的阿富汗難民大開國門時，有朋友私訊罵我是種族歧視。那一刻就該把立場說清楚：這些人根本就不該進入我們的國家。」
范斯進一步表示：「我們的選民不會只想聽空話，他們要的是實際行動，這完全合理。我們會先把這名槍手繩之以法，接下來必須加倍努力，把所有無權留在美國的人驅逐出境。」他同時批評部分美國主流媒體近來主張移民政策「太過嚴格」，並強調「今晚的事件清楚提醒我們，到底是誰錯了」。
FBI將此案列為「國內恐怖攻擊」
美國總統川普則在Truth Social平台發文強硬表態：「那個朝兩名國民兵開槍、讓他們重傷躺在兩家醫院的畜生，自己也身受重傷，但不管怎樣，他都會付出慘痛代價。願上帝保佑我們偉大的國民兵，以及所有軍人與執法人員，他們才是真正偉大的人！身為美國總統，我和總統辦公室所有同仁，都跟你們站在一起！」
目前FBI已將此案列為「國內恐怖攻擊」方向進行調查，並正追查嫌犯是否有同夥、是否有明確政治或宗教動機，以及其在美國境內的活動軌跡是否早有異常。華盛頓特區當局已宣布市中心多處道路封鎖，並提升國會與白宮周邊安檢等級。
責任編輯：許詠翔
更多風傳媒報導
其他人也在看
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑
賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。鏡新聞 ・ 10 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 6 小時前
新北市三腳督也不怕？吳子嘉斷言這人紅不讓
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週進行會面，2026選戰是否藍白合？外界高度關注。尤其黃國昌早已表態投入新北市長選戰，台北市副市長李四川在輝達總部設址北士科落幕之後，預料...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
揭北京2027年完成武統！總統宣布2行動方案
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（26）上午9時30召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11時30分舉行記者會時表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」、...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
賴總統示警：中國全面推進2027武統台灣 2大行動方案應對威脅
賴清德總統投書外媒宣布將提出400億美元國防特別預算，今天也召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會。賴總統示警，面對北京當局正以2027年完成武統台灣為目標，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，我們已研擬兩大行動方案，具體因應中國併吞台灣、稱霸印太的野心。自由時報 ・ 1 天前
獨／黃國昌藍白合「底牌」曝光：要國民黨禮讓自己參選新北市長「否則各選各的」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週各率黨內人馬盛大會面對談，宣示未來在野陣營藍白合的基本方向。面對國民黨志在202...FTNN新聞網 ・ 1 天前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
黃國昌率團赴日 傳麻生太郎、小池百合子等親台大咖「全婉拒拜會」
台灣民眾黨主席黃國昌近日和台北市議員陳宥丞率青年團赴日本東京訪問，26日先後拜會立憲民主黨、國民民主黨等在野黨議員進行交流。然而有媒體報導，黃國昌原本想拜訪自民黨副總裁麻生太郎及東京都知事小池百合子等知名親台政治人物，但全都遭到婉拒。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
馬英九又有意見？賴清德提1.25兆軍購案 稱形同宣布進準戰爭狀態
即時中心／潘柏廷報導隨著中國侵略台灣意圖越加明顯，總統賴清德昨（26）日上午召開國安會議後召開記者會，指出中國以2027年完成武統台灣做準備，並提出明年起（2026）分8年投入新台幣1.25兆的國防特別預算。不過，前總統馬英九今（27）日在臉書卻稱，賴清德幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，還要求賴清德放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境。民視 ・ 6 小時前
新竹縣長民調藍營全落後 徐欣瑩表態「義不容辭」投入初選
國民黨在新竹縣的縣長人選近期成為焦點，藍營內部已呈現「三強鼎立」的局面，包含新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢、立委林思銘與立委徐欣瑩都已表態有意角逐。然而，根據一份最新民調顯示，綠營潛在對手、竹北市長鄭朝方的支持度，在與藍營三人的對比中皆取得領先，其中，徐欣瑩落後幅度最小，僅2.9個百分點，而林思銘和陳見賢則都落後超過10個百分點。鏡新聞 ・ 2 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 9 小時前
評賴清德方向正確！白宮前顧問：川普大勝利
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（26）日投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，以強調捍衛台灣民主的承諾。對此，美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Ro...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
影/台中土地公廟全燒光是「2屁孩縱火」！主委欲哭無淚
台中市西區鄰近某公園旁的一處土地公廟，是該區的信仰中心之一，昨（26日）晚間10點38分左右不明原因猛烈狂燃，最後整間廟全燒光，土地公神像跟廟內所有裝潢通通付之一炬，經調查是人為縱火，2名嫌犯竟然年僅10歲、13歲。中天新聞網 ・ 5 小時前
重批賴政府成「無能凱子政府」 國民黨立院黨團：台灣不需要只會窮兵黷武的總統
總統賴清德宣布將編列1.25兆元新台幣國防特別預算，國民黨團今（27日）批，這為其窮兵黷武，逼迫台灣青年人走上戰場，敲起了警鐘；國民黨團書記長羅智強提醒賴清德，今日烏克蘭，明日台灣，現在烏克蘭面臨割地賠款，還入不了北約，賴清德看不到嗎？鏡報 ・ 6 小時前
藍委批賴增加國防預算 媒體人質疑：難道要等死？
【論壇中心／綜合報導】總統賴清德投書《華盛頓郵報》，表示台灣明年將提升台灣國防預算到GDP 3.3%，並且目標在2030年前到5%，政府將提出一項歷史性的400億美元追加國防預算，凸顯捍衛台灣民主的承諾，這不僅將用於重大對美軍事採購，也會大幅強化台灣不對稱戰力。民視 ・ 11 小時前
悲劇！台中年輕母跟男友吵架 把新生男嬰丟下樓｜#鏡新聞
去年11月底，台中太平區發生悲劇，夏姓女子因為和男友吵架，竟然把剛出生的兒子，從11樓往外丟，導致嬰兒墜落，全身多處骨折、臟器損傷死亡，檢方偵結，依殺人罪起訴夏姓女子。鏡新聞 ・ 18 小時前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
賴清德1.25兆國防預算 鄭麗文批玩火！黃國昌：強力把關
總統賴清德今（26日）宣布，面對中國威脅，預計未來8年內投入1兆2,500億元國防預算，對此，國民黨主席鄭麗文則喊「玩火」，批賴此舉讓台海變成火藥庫、台灣變成兵工廠；帶團到日本出訪的民眾黨主席黃國昌則表示，絕對支持合理增加國防預算，但民眾黨也會強力把關。鏡新聞 ・ 1 天前
影/稱2026藍營不是沒風險 蔡正元點名4縣市：換新人地方不能大意
距離2026九合一選舉僅剩1年時間，其中縣市長部分，民進黨選對會日前已先後提名台中市、嘉義市、宜蘭縣和台東縣的人選，另外新北市長部分，也確定徵召立委蘇巧慧。至於國民黨方面，縣市長是否要藍白合，各界都在關注，對此，前立委蔡正元提醒，國民黨不是沒風險，尤其要換新人的地方不能大意，特別他點名嘉義市和宜蘭縣，另外還有雲林縣和彰化縣，只要是換新人的地方也不能大意。中天新聞網 ・ 1 天前
疾管署主任指使技工煮飯？ 調查結果出爐「非霸凌、不予懲處」
疾病管制署東區管制中心簡姓主任被爆長期指使特定女技工每日準備早午餐，遭基層員工檢舉公器私用。疾管署今(26)日公布調查結果。疾管署表示，為釐清事實，於今年11月24日至26日間，請東區管制中心33名同仁匿名填寫員工協助方案問卷，瞭解其實際感受。中天新聞網 ・ 1 天前