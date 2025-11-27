阿富汗難民華府槍擊國民兵 范斯痛批拜登難民審查過於寬鬆

美國華盛頓特區26日下午發生一起震驚全國的槍擊事件，一名29歲阿富汗籍男子拉赫馬努拉．拉卡瑪爾（Rahmanullah Lakamal）在距離白宮僅數個街區的區域，朝正在執勤的西維吉尼亞州國民兵開槍，造成兩名國民兵士兵身中多槍，傷勢嚴重，目前分別在兩家醫院急救，情況危急。



事件發生在美東時間26日下午約3時許，地點位於華盛頓特區西北區，距離白宮與國會山莊僅幾百公尺。華盛頓特區市長穆里爾．鮑澤（Muriel Bowser）在記者會上形容這是一起「明目張膽的針對性攻擊」，並對國民兵成員表達全力支持。聯邦調查局（FBI）局長卡許．帕特爾（Kash Patel）已親自抵達現場指揮調查。

槍手透過拜登政府「盟友歡迎行動」進入美國



根據執法單位向美聯社透露的消息，嫌犯拉赫馬努拉．拉卡瑪爾在與國民兵交火過程中也身中多槍，傷勢雖重但無生命危險，目前已被警方拘捕並送醫治療。該名不願具名的執法官員表示，嫌犯持有的武器已全數查扣，現場正在進行彈道與監視器畫面比對。

廣告 廣告

經確認，嫌犯於2021年透過美國政府「盟友歡迎行動」（Operation Allies Welcome）進入美國。這項計畫是拜登政府在2021年8月美軍全面撤離阿富汗後，為協助曾協助美軍的阿富汗人及其家屬而設立的緊急疏散與安置方案，總計有超過7.6萬名阿富汗人透過此管道抵達美國。

事件一出，立即在美國政壇引發強烈反彈。美國副總統JD．范斯（JD Vance）在X平台連續發文，強烈批評拜登政府當年對阿富汗難民的審查程序過於寬鬆。他寫道：「我還記得2021年批評拜登政府對未經充分審查的阿富汗難民大開國門時，有朋友私訊罵我是種族歧視。那一刻就該把立場說清楚：這些人根本就不該進入我們的國家。」

范斯進一步表示：「我們的選民不會只想聽空話，他們要的是實際行動，這完全合理。我們會先把這名槍手繩之以法，接下來必須加倍努力，把所有無權留在美國的人驅逐出境。」他同時批評部分美國主流媒體近來主張移民政策「太過嚴格」，並強調「今晚的事件清楚提醒我們，到底是誰錯了」。

FBI將此案列為「國內恐怖攻擊」



美國總統川普則在Truth Social平台發文強硬表態：「那個朝兩名國民兵開槍、讓他們重傷躺在兩家醫院的畜生，自己也身受重傷，但不管怎樣，他都會付出慘痛代價。願上帝保佑我們偉大的國民兵，以及所有軍人與執法人員，他們才是真正偉大的人！身為美國總統，我和總統辦公室所有同仁，都跟你們站在一起！」

目前FBI已將此案列為「國內恐怖攻擊」方向進行調查，並正追查嫌犯是否有同夥、是否有明確政治或宗教動機，以及其在美國境內的活動軌跡是否早有異常。華盛頓特區當局已宣布市中心多處道路封鎖，並提升國會與白宮周邊安檢等級。



責任編輯：許詠翔



更多風傳媒報導

