阿富汗餐廳爆炸釀慘重傷亡！伊斯蘭國認責

[NOWnews今日新聞] 阿富汗首都喀布爾一間中餐館，當地時間19日驚傳爆炸，造成7人死亡，包括1名中國公民、6名阿富汗人；另有多人受傷，包括1名孩童，重傷者也有1人是中國公民。極端組織「伊斯蘭國」（Islamic State）已經認責。

根據《路透社》報導，這家餐廳位於喀布爾的商業區沙赫爾瑙（Shahr-e-Naw），該區域還有辦公大樓、購物中心甚至各國大使館等重要設施，被認為是喀布爾「最安全的地區」之一，未料仍發生恐攻。

「伊斯蘭國」的阿富汗分支已表態對週一的襲擊事件負責，並透過聲明宣稱，襲擊是由1名自殺炸彈客實施的。

報導指出，這家中國餐館是由1名中國穆斯林阿卜杜勒·馬吉德（Abdul Majid）、他的妻子、1名阿富汗合夥人馬哈茂德（Abdul Jabbar Mahmood）共同經營，主要服務於當地的中國穆斯林社區。爆炸發生在廚房附近，從網路上流傳的影片看來，現場濃煙瀰漫，餐廳外的街道上散落著碎片。

人道組織「EMERGENCY」表示，它的醫院至少已收治20名傷者，包括婦孺，不幸的是有7人在抵達醫院時就已經死亡。

報導提到，近年「伊斯蘭國」的當地分支已將中國公民列入攻擊目標名單，理由是「中國政府對維吾爾族的犯罪行為日益增多」。儘管塔利班已於2021年重新掌控阿富汗，誓言恢復當地安全，但恐怖襲擊仍持續發生，其中許多宗都與「伊斯蘭國」的地方分支有關。

