阿富汗餐廳爆炸釀7死！含中國公民1死1傷 組織「伊斯蘭國」認責

阿富汗喀布爾市一間中國麵食餐廳發生爆炸。(法新社)

阿富汗首都喀布爾市中心一家中餐廳，於當地時間19日發生爆炸，造成至少7人死亡、10多人受傷，罹難者包括1名中國人。極端組織「伊斯蘭國」（Islamic State）出面認責，並宣稱襲擊是由1名自殺炸彈客實施。

《法新社》報導，阿富汗喀布爾市沙赫爾諾區（Shahr-e-Naw）一條以花商聚集聞名的街道，於當地時間19日發生爆炸，當地記者目擊多輛警車與救護車趕抵，周邊一度封鎖。喀布爾警方發言人札德蘭（Khalid Zadran）表示，爆炸地點位於一間中國麵食餐廳，此次爆炸造成1名中國穆斯林與6名阿富汗人罹難，另有多人受傷。

廣告 廣告

該中國餐廳由1名中國穆斯林與他的妻子、1名阿富汗合夥人共同經營，主要服務當地的中國穆斯林顧客。義大利非政府組織「緊急救援」（EMERGENCY）指出，他們在附近醫院收治的7人，在到院前已無生命跡象，另有13人被送往外科部門治療，傷者包含4名女性與1名孩童。

極端組織「伊斯蘭國」阿富汗分支對該爆炸案件表示負責，並透過聲明宣稱，襲擊是由1名自殺炸彈客實施。報導提到，近年「伊斯蘭國」的當地分支以「中國政府對維吾爾族的犯罪行為日益增多」為由，將中國公民列入攻擊目標名單，儘管遜尼派伊斯蘭原教旨主義組織「塔利班」（Taliban）已於2021年重新掌控阿富汗，誓言恢復當地安全，但恐怖襲擊仍持續發生，其中許多起事件都與「伊斯蘭國」的地方分支有關。





更多《鏡新聞》報導

日本千葉傳中國男子持菜刀猛砍女同事頭頸！ 嫌犯落網辯「無殺人意圖」

美軍毆3歲男童拎起問「玩夠沒？」 暴力行全遭鄰居監視器拍下

吳佩慈「婆婆」崔麗杰拚交保！自揭再婚美籍員工 稱斷連兒子紀曉波