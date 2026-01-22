阿富汗22歲少女教跆拳道！慘遭拖行逮捕...恐面臨「石刑」處死

阿富汗裔英國社會活動家沙布南（左）表示，22歲的哈蒂嘉因教學體育活動遭逮，可能面臨石刑。圖／翻攝自IG@shabnamnasimi

「國際社會的壓力可能是她生存的唯一機會」一名社會運動人士指出，阿富汗一名22歲女子因私下教學生跆拳道，遭塔利班道德部隊逮捕；然而自2021年塔利班重新掌權後，規定女性禁止參與運動，如今該名女子遭逮，家人仍不知其下落，擔憂案件透明度低，恐怕遭受「石刑」，呼籲社會高度關注，避免案件秘密行事。

根據《每日郵報》報導，22歲的哈蒂嘉．艾哈邁德扎達（Khadija Ahmadzada）日前因在家中教學生跆拳道，塔利班道德部隊得知消息，於10日將其逮捕，知情人士指出，當時哈蒂嘉從家中被拖了出來，被關押超過1星期。

然而自從塔利班政府2021年重新掌權，便禁止女性參與運動，包括訓練、比賽、教學都不可行，就連專屬女性運動的場所也被迫關閉，稱女性從事體育活動「不符合伊斯蘭教義」，並認為婦女應該遠離公眾視線。

阿富汗裔英國社會活動家沙布南．納西米（Shabnam Nasimi）表示，她擔心哈蒂嘉因此遭到石刑，恐被石頭活活砸死，至今家屬對於哈蒂嘉下落毫不知情，擔憂案件過程缺乏透明度，可能早已身陷危險之中，而當國際社會對案件高度關注，壓力之下可能迫使塔利班政府避免秘密行事。

該案引發阿富汗婦女權利活動家和體育界人士的抗議，指控女性即使在私人場合，也會面臨危險；對此，聯合國阿富汗人權狀況特別報告員理查德．貝內特（Richard Bennett）譴責，此次拘留是針對全國女性專業人士進行恐嚇，並侵犯了基本自由，呼籲塔利班應釋放哈蒂嘉，並確保人身安全。



