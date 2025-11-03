阿富汗6.3地震 藍色清真寺受損
阿富汗北部今天凌晨發生地震矩規模6.3地震。美國地質調查所指出，該地區在地震發生後的幾個小時內，至少發生5次餘震，其中最強一次地震矩規模為5.2。美國地質調查所警告可能有大範圍災難。當地最大清真寺「哈茲拉特阿里陵墓」，又稱為藍色清真寺，也傳出因為部分建築受損。重災區沙曼岡省和巴爾赫省，目前統計至少20人死亡，近6百人受傷，隨著救援工作持續，死亡人數預計還會上升。
救援人員合力抬出瓦礫堆下的小女孩，根據CNN這名女孩隨後被送往醫院救治，生死未卜。 另一頭還有救援人員揹起傷者、並持續搜尋生還者。 衛生部發言人 阿瑪爾：「阿富汗沙曼岡省和巴爾赫省發生地震，不幸的是，地震造成多名阿富汗同胞受傷，部分民眾不幸喪生。」
阿富汗當地時間3號0點59分，發生地震矩規模6.3地震，根據美國地質調查所，震源深度28公里，震央庫姆，靠近阿富汗第四大城 馬薩里沙利夫巿，當地人口約52.3萬人。鄰近震央的沙曼岡省，也有大量民宅傾倒，受災民眾白天返回家園，在廢墟中挖掘家當。受災民眾：「地震持續約15秒，當我當們終於衝到外面時，空氣中塵土飛揚 什麼都看不見。」
這起地震也摧毀阿富汗最大清真寺，「哈茲拉特阿里陵墓」，又稱為「藍色清真寺」，建築外牆磚瓦散落一地。衛生部發言人 阿瑪爾：「然而 救援隊仍在事發地區展開行動，傷亡數字可能會有所改變。」
CNN引述阿富汗當地官員統計，地震造成數十人死亡，近6百人受傷，目前救援行動持續進行，醫療團隊已抵達災區。聯合國證實已派出團隊前往當地評估需求，並提供緊急援助。
更多 大愛新聞 報導：
企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復
其他人也在看
女子求警送醫 卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打
屏東一間民宿的柯姓女管家日前因為身體不舒服，走路到就近的墾丁派出所求助警察將她送醫，女子告知警方說自己有神經痛的病史，後來就昏倒了。救護車將她送到精神專科迦樂醫院，她被餵食鎮定藥物，還被院方人員綁住手腳並且毆打，被關了整整8天7夜。最後是民宿的老闆張先生報案柯女失蹤才找到她的下落，現在柯女驗傷，表示要對這天7夜受到的折磨提出告訴。鏡報 ・ 10 小時前
今年冬天比往年更寒冷？專家曝原因：反聖嬰訊號增強
生活中心／李明融報導近來天氣受到東北季風影響，北部及東半部連日呈現陰涼潮濕天氣，不少民眾待在家、雨天出門已經直呼「快要發霉了」，然而今天（30日）東北季風短暫減弱，明天（31日）又要開始變天，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出又有東北季風南下，迎風面的北部、東半部地區雲量都會再次增多，並有局部短暫雨機會，一路影響到週末，早晚低溫落在19至21度之間。正式進入到秋冬季節，「林老師氣象站」也發文提醒，最新研究指出，今年「冷冬」機率提高，這個冬天恐怕會比往年還要寒冷。民視 ・ 13 小時前
重見陽光！高溫將回到3字頭 氣象署曝「這天」回暖
即時中心／廖予瑄報導中央氣象署今2日指出，受到東北季風與水氣影響，週三（5日）前北部與東部地區仍偏濕涼，甚至有可能會整天降雨；但從週四（6日）起，東北季風將逐漸減弱，北台灣氣溫可望明顯回升；週六、日（8、9日）時氣溫更有機會回到3字頭高溫。民視 ・ 22 小時前
全台濕答答！北部雨不停氣溫探17度 放晴要等這天
今（2）日受東北季風影響，全台天氣明顯轉涼，北部與東北部整天濕涼有雨，低溫下探1字頭，清晨新北三貂角測得全台最低溫17.9度。中央氣象署提醒，這波冷空氣將持續影響到週四（6），民眾外出務必添衣保暖，北台灣也將一路濕冷至週中。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
冷空氣下週報到！氣象署揭全台氣溫溜滑梯：北部低溫恐探20°C
[Newtalk新聞] 東北季風發威，未來一週天氣轉涼並伴隨強陣風！氣象署今(2)日表示，受東北季風影響，北部及東半部地區將有明顯降雨，氣溫也呈現一路走低的趨勢，特別是北部及東北部感受將更為顯著。沿海地區更要留意黃色等級的強風特報，最大陣風恐達8級以上，提醒民眾外出務必加強保暖，並注意強風帶來的影響。 氣象署指出，從今(2)日至下週二(5)日，台灣整體將籠罩在東北季風帶來的濕涼天氣型態中。特別是今(2)日及明(3)-後(4)日兩天，東北風帶來的水氣較多，使得北部、東北部及東部地區的降雨機率相對較高，局部地區甚至可能出現較大的雨勢。中南部地區雖然降雨機率較低，但仍需留意局部短暫陣雨的可能性。預估降雨會集中在迎風面區域，提醒民眾出門前可參考降雨預測圖，並攜帶雨具備用。 氣溫方面，氣象署觀察到，從今(2)日開始到週二(4)日，北部、中部、南部及花蓮等主要城市，氣溫都將呈現下降趨勢。以台北為例，最高溫將從28°C左右一路下滑至22°C以下，最低溫則會落在20°C左右。中部地區的氣溫變化與北部相似，高溫也將下降約4-6°C。南部地區雖然降幅較小，但高溫仍會從近30°C降到26°C上下。花蓮地區氣新頭殼 ・ 1 天前
黃明志驚傳驗尿4種毒品陽性！經紀公司緊急回應 發文自清反遭打臉
31歲有「護理系女神」之稱的謝侑芯，日前在馬來西亞驟逝，震驚演藝圈。2日馬國警方證實，歌手黃明志當時也在飯店現場，並親自替謝侑芯進行CPR搶救，仍無力回天。事件持續延燒，外界揣測不斷，對此黃明志稍早在社群發文，首度回應駁斥吸毒傳聞，沒想到卻遭馬來西亞《光明日報》報導爆料「驗毒4陽性」，形成強烈對比。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
海鷗颱風最快明生成！還有新熱帶系統恐「拋物線擾台」北部防雨彈
中央氣象署預報下週東北季風增強，北部、東部將轉雨變涼；熱帶低壓TD28恐升格為颱風「海鷗」，但離台遠無直接影響。「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，另一熱帶擾動99W可能走「拋物線」靠近台灣，變數大需持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
未來恐有雙颱！歐洲模式曝「成颱機率」估將往這移動
今年編號第25號輕度颱風海鷗今（3）日2時的中心位置在北緯11.0度，東經129.7度，以每小時18公里速度，向西進行。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也示警，「這天開始」在菲律賓東方外海又會有另一個熱帶系統發展及移動趨勢三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
海鷗恐升級中颱 北東水氣增多轉濕涼「雨連下3天」
海鷗颱風有增強為中颱的趨勢，未來將朝菲律賓東部群島、越南前進。氣象署也提醒，未來幾日東北季風影響，週三前北部、東部降雨較多、整天濕涼，中南部則要留意日夜溫差大。中天新聞網 ・ 1 天前
東北季風發威！今低溫探18度「這時起雨區擴大」 下波冷空氣這天報到
今、明（2日、3日）兩天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；氣象署提醒，基隆北海岸、大臺北山區、臺灣東北部及東部地區有局部短暫雨，中部以北山區、大臺北、東南部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫雨；今晨北部地區有局部短暫雨，中部地區有零星短暫雨。氣象專家吳德榮透露，明晚起水氣增多，北海岸降雨機率提高，週二降雨擴及北台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股強彈！勞動基金9月大賺2167億元 勞工平均分紅2.8萬元
勞動基金運用局今（3）日公布9月最新勞動基金績效，單月收益2,167億元，今年截至9月底，全年收益數達5,588億元，收益率8.14％，整體勞動基金規模為7兆4,399億元。其中新制勞退前9月賺3,620.4億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，平均每位勞工帳面賺約2.8萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前
酒駕釀禍！新竹老夫妻慘遭特斯拉撞飛1死1傷 肇事駕駛酒測值高達0.87
即時中心／綜合報導新竹市竹光路在今（2）日上午11時許發生嚴重酒駕車禍！一名洪姓女駕駛酒後駕駛特斯拉轎車，疑未注意車前動態，撞上未依標誌橫穿馬路一對的老夫妻，現場血跡遍布。當地民眾立即報案，救護車趕抵現場時，老夫妻全身多處開放性骨折，當場失去生命跡象；經送醫後，75歲林姓婦人已不治身亡，80歲吳姓老翁仍在急救中。指出，老夫妻被撞到很遠的地方。據瞭解，洪姓女駕駛酒測值竟高達0.87，已遭警方帶回偵辦，將依公共危險、過失致死罪嫌偵辦。最新消息，請鎖定《民視新聞網》。（圖／民視新聞翻攝）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／酒駕釀禍！新竹老夫妻慘遭特斯拉撞飛1死1傷 肇事駕駛酒測值高達0.87 更多民視新聞報導加油要快！ 中油宣布：明起汽柴油各調漲0.3元及0.2元林佳龍紐約設宴「美方高官沒人來」？ 外交部4點駁斥：明顯謬誤操弄民調？林岱樺挨轟「要求支持者謊報年齡」 今親上火線澄清了民視影音 ・ 1 天前
「假日輕急症中心」首日169人次看診！台南佔最多 發燒、魚刺卡住求助
為解決民眾假日就醫不便、以及大型醫院急診壅塞問題，衛福部於2日正式啟動「假日急症中心（UCC）」試辦計畫，全台共設置13處據點，民眾若在假日碰上輕急症需要處理，就不用再花大錢跑到大醫院急診。健保署公布首日總看診共169人次，症狀包括發燒、呼吸道症狀、簡單傷口處理及魚刺卡住等。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
逆倫悲劇！ 不滿母與朋友聊天太吵 惡子持鐮刀弒親遭押
中部中心／李文華 彰化報導彰化縣驚傳逆倫慘案！10月30日晚間，鹿港鎮1名50多歲男子，疑似因為不滿母親和朋友聊天聲音過大，竟情緒失控，拿農用鐮刀，砍殺母親，導致86歲老母親全身多處刀傷，失血過多，當場失去呼吸心跳，警方依現行犯將這名狠心的兒子當場逮捕，訊後聲請羈押獲准。救護車閃爍警示燈，緩緩開進住家前方，只見門口，已經有一台警車到場。10/30晚間10點左右，彰化鹿港，一名男子，在家中，持鋤草用鐮刀，狂砍自己的母親，警方獲報到場，80多歲的老婦人，已經倒在血泊中，沒有呼吸心跳。彰化鹿港逆倫命案 男子持鐮刀砍死老母親（圖／民視新聞）案發當晚，行兇的謝姓男子，疑似因為不滿母親和朋友，聊天聲音過大，情緒突然失控，咆哮趕人離開，接著竟持刀砍殺母親，而根據了解，犯嫌有家暴、酒駕前科，連妻子都受不了，兩人才剛辦完離婚，犯嫌目前與兒子、父母同住三代同堂，但沒想到，疑似因為音量問題，發生天倫悲劇，兒子砍殺媽媽。弒母嫌犯有家暴.酒駕前科 剛離婚與父母.兒子同住（圖／民視新聞）情緒失控，冷血弒母，全案依殺害尊親屬罪、家庭暴力、毀損等罪嫌移送偵辦，訊問後，這名狠心的兒子，遭裁定收押。《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：逆倫悲劇！ 不滿母與朋友聊天太吵 惡子持鐮刀弒親遭押 更多民視新聞報導無品女住家囤垃圾老鼠蟑螂竄樓層 臭酸味瀰漫社區崩潰了剛申請保護令就遭前夫攻擊！ 女子被滅火器、畚箕砸頭高雄驚悚家暴案! 男持滅火器.鐵畚箕攻擊前妻民視影音 ・ 1 天前
不滿母親聊天太吵 56歲兒失控持鐮刀狠砍58刀｜#鏡新聞
彰化鹿港30日晚間發生逆倫慘案悲劇56歲謝姓男子，不滿86歲母親跟朋友在家中聊天太大聲，持農用鐮刀咆哮趕人，接著竟朝母親揮砍了58刀，導致母親失血過多當場死亡，警方火速到場，依現行犯逮捕男子，後續裁定收押。當地里長表示男子是家中小兒子，早有多次家暴問題，情緒常失控，如今演變無法挽回的悲劇。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
龍山寺旁「提供雙證件影本領1千元」 民眾擔憂：詐團騙個資
竟然有人在光天化日之下"買賣個資"！事發在台北市龍山寺附近，有人PO文說，週日（2日）看到有人擺攤，說只要帶著雙證件過去，就可以領取一千塊錢，就有民眾懷疑是不是詐騙集團在騙取個資，趕緊報警。對此，民進黨立委吳沛憶痛批，光天化日之下公然收集長輩個資，非常可惡，要求警方徹查。龍山寺旁，人山人海，一堆人搶著排隊，走近一看，原來大家都是拿著雙證件的正反面影本，來這邊，說要領取1000元的現金！不少長輩被吸引，立刻跑來換錢，有人拍下這一幕PO上網，直呼"這麼明目張膽的買賣個資，這樣不行吧"，很多網友也相當關注，就擔心這是詐騙集團"騙個資"手法。換個資夫婦：「（妳有去用？）有啊我老公也有去用，我還是排第一個第二個。」換個資夫婦：「他一來的時候就找我們，（所以你們有拿到1000塊？）有，可是我們想一想怪怪的，警察說那個是詐騙集團，叫我們把證件掛失。」龍山寺旁「提供雙證件影本領1千元」（圖／民視新聞）換個資夫婦：「它寫說什麼使用，僅供什麼參考的，然後它是寫在背面用原子筆，並不是寫在正面證件的正面。」當時去排隊的夫妻檔，也覺得怪怪的，趕緊掛失，不希望被有心人士利用。旁邊超商店員看到攤位正大光明擺攤，也通知警方協助。民視記者黃恩琳：「當時他們就在龍山寺旁邊擺攤，不過在光天化日之下買個資，很多人覺得怪怪的趕緊報警，警方到場了解他們是跟警方說，因為神明幫老闆賺錢，所以他想要在現場回饋給有需要的民眾。」收取個資、發現金的男子，向警方宣稱，是因為他們的宮廟老闆，賺了100萬，覺得神明幫了很大的忙，才想發公益金給民眾。只是近年來詐騙頻傳，不少詐騙集團就是拿人頭帳戶為非作歹，這次蒐集個資的行為，不免引人遐想，立委吳沛億痛批，這行為非常可惡。龍山寺旁「提供雙證件影本領1千元」（圖／民視新聞）立委（民）吳沛憶：「在萬華竟然發生在光天化日之下，有人公然去蒐集長輩的個資，那這如果是要拿來做借名借人頭，從事不法行為非常的可惡，所以我已經要求我們萬華分局，一定要依照我們個資保護法，立即啟動相關的調查。」律師李育昇：「民眾把雙證件提供出去，很有可能會被犯罪集團做不法使用，民眾之後可能會成為詐騙或洗錢的共犯，甚至涉犯組織犯罪條例。」政府即將普發每一位民眾萬元現金，卻先出現拿個資、換千元現金的事件，警方提醒民眾要當心，別因為貪小便宜，被詐騙集團利用。(民視新聞黃恩琳、劉毓琦台北報導)原文出處：龍山寺旁「提供雙證件影本領1千元」 民眾擔憂：詐團騙個資 更多民視新聞報導惡房客縱火燒屋還倒車阻逃生路 「媽媽傷重不治」母女雙亡住家成毒品分裝場！北市刑大破情侶檔賣毒咖啡包 只賣熟客避查緝遭控造謠光電案！謝龍介竟嗆「是勒告啥米碗糕」 郭國文強硬回擊民視影音 ・ 3 小時前
花蓮雜貨店遭竊 闆娘設局抓賊 連同共犯成功逮2嫌
地方中心／趙永博 花蓮報導聰明闆娘，設局抓賊！花蓮市一間雜貨店，上個月遭竊賊闖入，被偷了5萬元，老闆娘本來不想追究，但發現小偷又食髓知味，老闆娘決定設局抓人，這回刻意開一扇窗戶，果真竊賊上鉤，當場失風遭逮，還被抓到開車載他的共犯，共犯的包包還藏了毒品，雙雙落網。員警獲報來到雜貨店，只見一名男子坐在椅子上，原來他就是嫌犯，不久前，想闖入民宅偷竊，沒想到，當場失風被民眾逮到，而且眼尖的民眾還揪出，一旁的車子，疑似就是共犯。員警vs.嫌犯vs.民眾：「他要下來吧，沒有他不知道，怎麼可能不知道，你人先下來一下。」警方當然二話不說，火速來找車上的駕駛，但駕駛支支吾吾，說不認識他。花蓮雜貨店遭竊 闆娘設局抓賊 連同共犯成功逮2嫌。（圖／民視新聞）員警vs.嫌犯：「你跟他是什麼關係，朋友啊，你怎麼會載他來這邊，他叫我停在那邊載他來，然後叫我停在這邊等他啊。」員警開始查身分，眼看瞞不住了，終於承認是朋友，但連忙喊冤，說對方只是叫他開車載他去收押金，由於包包又被查獲毒品，兩人雙雙被逮。受害雜貨店老闆娘：「剛好我在廚房要煮東西，跳著跳著聲音，我這邊就會震動，我就開始拿我的手機看，我就開始去叫（鄰居），然後他們上去就直接抓到了。」遭竊的就是這間雜貨店，上個月遭一名43歲詹姓男子闖入，被偷了5萬元貨款，老闆娘本來不想追究，怎料，小偷食髓知味又來偷，好在門窗關緊緊，沒讓他得逞。就怕小偷再來，老闆娘乾脆設局抓人，這回刻意開一扇窗戶，1號晚間，竊賊果然上鉤了，老闆娘一聽到聲音，趕緊請鄰居幫忙並報警。花蓮雜貨店遭竊 闆娘設局抓賊 連同共犯成功逮2嫌。（圖／民視新聞）受害雜貨店老闆娘：「我全部都關了，只有留那個不關，就是我要釣他。」花蓮分局軒轅所長王泓：「起獲毒品K他命咖啡包等物，涉案兩人依涉嫌加重竊盜及，毒品危害防制條例，移送花蓮地檢署偵辦。」笨賊三度上門，想一偷再偷，這下不僅掉入老闆娘的陷阱，還害自己的毒友一同被抓，朋友還罪加一等，多加一條毒品罪。原文出處：花蓮雜貨店遭竊 闆娘設局抓賊 連同共犯成功逮2嫌 更多民視新聞報導獨／謝侑芯遭疑連結黃明志撈金！最強奶媽曝1事：沒必要才當完「鏟子超人」！新北恐怖情人不滿被分手 挾持前女友墜樓身亡台中冷氣工高空作業「失足墜樓」 18樓墜至2樓露臺重摔身亡民視影音 ・ 1 小時前
影/台中烏日大火1死1重傷 疑租賃糾紛前房客涉縱火已落網
台中市烏日區五光路一處鐵皮住宅今（3）日凌晨2時15分，發生嚴重火警，火災發生時，還有一對母女受困二樓房間內，兩人被救出時均已無呼吸心跳，消防人員緊急將兩人送醫搶救，17歲女兒經搶救後仍宣告不治，50歲母親雖恢復心跳但仍在加護病房觀察中。根據初步了解，這起火警疑似是租賃糾紛引發縱火，造成1死1重傷。涉嫌縱火的前房客，也於稍早落網。中天新聞網 ・ 11 小時前
關鍵5天出包！擅闖非洲豬瘟案場清消 他轟：台中市府根本是台失速列車
台中非洲豬瘟疫情進入關鍵階段，原定11月7日可望解除豬隻的禁宰禁運令，不過農業部長陳駿季昨（2）日下午在記者會指出，中市府卻在未和中央應變中心告知的情形下，擅自前去案場清消，斥責「作為魯莽」。台中市政府坦言是動保處人員誤解指令所致，將嚴懲相關人員。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌怒轟，「台中市府已經不是螺絲掉滿地，根本就是一台失速列車」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
一分鐘報天氣 / 週二 (11/04) 東北季風配合華南水氣東移，週三前北部東部容易降雨，溫度偏涼
明天天氣如何？ 週二(04日)華南上空持續會有水氣東移，甚至到週三(05日)上半天都還有影響，苗栗以北到宜蘭、花蓮等地以及中部山區有機會斷斷續續的出現短暫陣雨，雨量都不大，但是一整天都有可能下雨，外出要記得攜帶雨具，最快可能要等到週三的下半天以後隨著中高層短波槽東移出去後，才有較乾的空氣開始移入，降雨才會逐漸減少。至於中南部平地以及台東地區受影響較小，大致還是一個多雲的天氣，中彰一帶以及台東地區可能偶爾還有零星的漂雨，到了雲林往南就逐漸可以看到陽光，南北之間的天氣差異還是比較明顯，南來北往的朋友要多加注意。 溫度方面也是南北有較大的差異，週二(04日)在苗栗及以北到宜蘭一帶白天高溫大致在21-24度左右，宜蘭及北海岸一帶更可能只有20度上下。花東地區白天高溫24-28度，中部的台中到嘉義高溫28-30度，南部地區的高溫則仍有30度以上，南北之間的溫度落差會比較明顯。夜晚清晨在北部、東北部、東部空曠地區低溫有機會降到17-19度，中部空曠地區低溫18-20度，南部及東南部空曠地區低溫則是在19-21度左右，中南部的日夜溫差持續較大，早出晚歸的朋友要多加注意。週三(05日)白天在北部、東北部、東部高溫稍有回升但幅度很小，仍是一個北東部較偏涼，中南部日夜溫差大的情況。 真正天氣要更為好轉、溫度逐漸回升要等到週四(06日)之後，一直到週末期間(08-09日)因為東北季風減弱，加上受到西風高壓脊以及較乾的空氣影響，各地天氣大致穩定，迎風面地區的降雨也會越來越不明顯，陰雨了一段時間的北部、東北部、東部終於可望見到太陽較長時間露臉的機會。北部、東北部白天高溫也會逐漸回升到26-28度，雖然不是很熱，但是經過一段時間偏涼的溫度後，這樣的回升還是會比較有感，花東地區高溫將回升到28-30度，中南部高溫則可來到30-32度左右。但是夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區仍可能有20-22度的低溫出現，如果雲量少，輻射冷卻作用較明顯的話，局部單點低溫仍有機會降到20度以下，日夜溫差普遍都會比較大，早出晚歸的朋友要持續注意穿搭的準備。 海鷗颱風預估週二(04日)會逐漸經過菲律賓群島，後續進入南海後繼續往越南移動，由於位置偏南，不會對台灣有威脅，加上後續台灣附近中高層為西北到偏北風，也不利於颱風外圍水氣北上靠近，因此這個颱風對台灣來說沒有明顯影響性。至於在海鷗颱風東南方的另一個低壓擾動，可能在未來幾天逐漸發展起來，預報資料顯示將會是下一個熱帶性低氣壓或是颱風的前身系統，發展起來後有可能會以拋物線路徑方式移動，但是轉向的位置以及時間仍是對台灣天氣影響程度大小的關鍵，也將是本週的觀察重點，後續預報變化值得密切注意。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 4 小時前