阿富汗6.3地震 藍色清真寺受損

阿富汗北部今天凌晨發生地震矩規模6.3地震。美國地質調查所指出，該地區在地震發生後的幾個小時內，至少發生5次餘震，其中最強一次地震矩規模為5.2。美國地質調查所警告可能有大範圍災難。當地最大清真寺「哈茲拉特阿里陵墓」，又稱為藍色清真寺，也傳出因為部分建築受損。重災區沙曼岡省和巴爾赫省，目前統計至少20人死亡，近6百人受傷，隨著救援工作持續，死亡人數預計還會上升。

救援人員合力抬出瓦礫堆下的小女孩，根據CNN這名女孩隨後被送往醫院救治，生死未卜。 另一頭還有救援人員揹起傷者、並持續搜尋生還者。 衛生部發言人 阿瑪爾：「阿富汗沙曼岡省和巴爾赫省發生地震，不幸的是，地震造成多名阿富汗同胞受傷，部分民眾不幸喪生。」

阿富汗當地時間3號0點59分，發生地震矩規模6.3地震，根據美國地質調查所，震源深度28公里，震央庫姆，靠近阿富汗第四大城 馬薩里沙利夫巿，當地人口約52.3萬人。鄰近震央的沙曼岡省，也有大量民宅傾倒，受災民眾白天返回家園，在廢墟中挖掘家當。受災民眾：「地震持續約15秒，當我當們終於衝到外面時，空氣中塵土飛揚 什麼都看不見。」

這起地震也摧毀阿富汗最大清真寺，「哈茲拉特阿里陵墓」，又稱為「藍色清真寺」，建築外牆磚瓦散落一地。衛生部發言人 阿瑪爾：「然而 救援隊仍在事發地區展開行動，傷亡數字可能會有所改變。」

CNN引述阿富汗當地官員統計，地震造成數十人死亡，近6百人受傷，目前救援行動持續進行，醫療團隊已抵達災區。聯合國證實已派出團隊前往當地評估需求，並提供緊急援助。

