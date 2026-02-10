阿布哈茲大亂鬥! 警察打錯人、家屬報復又打錯警 醫院開槍瞬間變戰場

阿布哈茲近日發生一起連鎖衝突事件，從警察誤傷民眾，到醫院內槍戰，情節複雜，至今仍有許多細節未明。 圖:翻攝自X帳號@nexta_tv

[Newtalk新聞] 阿布哈茲近日發生一起連鎖衝突事件，從警察誤傷民眾，到醫院內槍戰，情節複雜，至今仍有許多細節未明。

事件起於阿布哈茲國家警察部隊緝毒單位（UKON）的一次行動。警方在執法過程中，誤將 3 名與案件無關的路人毆打，受害者送醫治療。家屬得知後試圖報復，卻不慎傷及與最初事件毫無關係的警員。

隨後，涉事緝毒警員前往醫院處理糾紛，卻與家屬發生衝突，演變成醫院內的槍戰，導致多人受傷。事後調查發現，衝突的真正起因另有其人，整起事件充滿誤判與烏龍因素。

事件最終上報內政部長。根據消息，部長建議以「阿布哈茲的方式」處理，但具體措施尚未公開。更令人關注的是，事件核心的警員後來也遭到自家親屬毆打，住進醫院，使整件事更加撲朔迷離。

