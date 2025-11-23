阿布絲出道三年首辦個唱！豪華嘉賓連番登場變派對

阿布絲舉辦首場個人演唱會。（圖／華納音樂提供）

阿布絲21日舉辦出道三年首場個人演唱會「欸！布要鬧」，找來多位好友輪番擔任嘉賓，包括落日飛車的薩克斯風手浩庭、高真、呂薔、大亨、AZ李孝祖、舞炯恩，現場氣氛宛如大型派對，也展現出她的好人緣。除了在舞台上釋放強烈能量，她也不忘展現感性面，向大家分享一路走來的心情與感謝。

演唱會〈Queendom〉、〈KU-AQ TU〉揭開序幕，阿布絲霸氣登場，她先是興奮打招呼：「大家好我是阿布絲，我終於辦演唱會了！」還幽默笑說「都是錢的聲音啊」。當演唱〈Fight For Love〉時，落日飛車的薩克斯風手浩庭驚喜現身，並接著演出兩人合作的〈Lus-an〉。阿布絲分享，當年看到落日飛車登上Coachella讓她深受激勵，成為她努力的目標之一。

廣告 廣告

高真也與阿布絲演出合作曲〈歌唱吧〉，他一現身就引起粉絲暴動，讓阿布絲急忙阻止笑說：「等一下，這個不可以！聽說有一半門票是奔著高真來的。」原來她自己是唐貓的歌迷，當初她私訊高真表達欣賞、促成合作。有趣的是，看到大家對男嘉賓的熱絡，阿布絲甚至化身為「紅娘」，開玩笑說今天會努力幫大家製造機會，「今天一個人來的，希望你們最後都能兩個人出去，好好把握機會。」

阿布絲展露火辣身材。（圖／華納音樂提供）

演唱會中段，阿布絲回顧十年來的音樂旅程，坦言正式出道的這三年間曾有迷失，「十年前我15歲，我從小就夢想站在舞台上，也謝謝當時發現我的黃韻玲老師及鍾興民老師。」她以歌曲〈Who You Are〉提醒「不要忘記自己是誰」，說到她一度哽咽。而在深情演唱〈再見你一面〉及〈BUNN〉後，她表示：「我希望大家可以愛自己，在這個混亂的世界，不要害怕做自己。」

在感性段落後，演唱會接近尾聲，阿布絲再度把現場變成大型舞池，呂薔更無預警登場，與阿布絲合唱〈PITU〉；接著舞炯恩與AZ李孝祖也加入舞台，四人合唱〈這座城市讓我們發光〉，畫面溫馨又熱鬧，阿布絲感謝好友們義氣相挺，家人更特地從台東、花蓮北上支持。最後，她以〈MATA〉為演唱會畫下句點，並充滿感謝地說：「除了感謝身邊所有的同事、朋友，還有一個最重要的是，我要謝謝我自己，但沒有你們就沒有我！」

AZ李孝祖（左起）、呂薔、阿布絲、舞炯恩炒熱全場氣氛。（圖／華納音樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導